Pupo, la confessione choc su Francesco Totti: “Sono preoccupato per lui”

Nonostante siano trascorsi mesi dalla loro separazione, sul web non si fa altro che parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo lo scandalo emerso in merito ai casinò di Montecarlo e Las Vegas, a far emergere ulteriori dettagli in merito alla questione è stato Pupo. Nel corso delle ultime ore, l’artista si è lasciato andare ad un’inedita confessione. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Nel corso dell’ultimo periodo, Francesco Totti è finito nel mirino delle news sui social a causa di alcune indiscrezioni emerse in merito a bonifici sospetti destinati ai casinò di Montecarlo, Londra e Las Vegas. A fare un intervento su un argomento così delicato è stata Pupo il quale ha trascorso un periodo buio nel corso della sua vita.

Dal momento in cui si è sparsa la voce che Bankitalia stesse analizzando i sospetti in merito alle operazioni economiche che si sarebbe verificate nei casinò, l’artista ha vuotato il sacco. La rivelazione è stata rilasciata al “Quotidiano Nazionale”. Queste sono state le sue parole:

Ho giocato a poker con Francesco Totti una sola volta, in occasione di un torneo di solidarietà organizzato per raccogliere fondi in favore dei terremotati dell’Aquila, che andò in onda su La7.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha espresso la sua preoccupazione per il rischio che Francesco Totti possa essere finito nel gioco d’azzardo:

Ricordo che guardandolo negli occhi mi accorsi subito che il gioco lo appassionava molto. Totti secondo me è una persona buona, sensibile e generosa, caratteristiche che purtroppo sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia.

Francesco Totti: l’ex marito di Noemi Bocchi interviene sulla loro relazione

In riferimento a quanto sta succedendo dopo la separazione tra Ilary Blasi e Totti, l’ex marito di Noemi Bocchi ha deciso di rompere il silenzio. A Non è L’Arena, l’uomo ha dichiarato: