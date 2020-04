Pupo, lite sfiorata in macelleria per la mascherina Pupo, protagonista di una lite in una macelleria; il cantante ripreso per la sua mascherina, risponde stizzito poi corregge il tiro; ecco cos'è successo

Pupo è stato protagonista di una lite sfiorata in una macelleria. Il cantante ha raccontato di essere stato ripreso per la sua mascherina, da una signora. Inizialmente, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha ammesso di aver reagito male sul momento ma di essersi calmato per poi correggere il tiro e rispondere abbastanza stizzito. Ecco il suo racconto.

Enzo Ghignazi, meglio conosciuto come Pupo, non perde occasione per far parlare di sé. Da sempre, il cantante si è mostrato molto insofferente alle regole e, la situazione attuale, non poteva fare altro che peggiorare la sua insofferenza. Durante il programma radiofonico Radio Radio Lo Sport, Pupo ha confessato di non sopportare quelle persone che rimproverano gli altri.

In particolar modo, Pupo si è detto infastidito dall’atteggiamento di chi sembra godere nel rimproverare gli altri per la mancanza della mascherina o per il modo errato di indossarla. Una situazione a lui molto familiare, a quanto sembra:

“L’altro giorno in macelleria mi hanno fermato dicendomi: ‘Guardi lei signor Pupo ha la mascherine messa male, così non può andare in giro’. Io la stavo mandando a fare in c*ulo ma poi mi sono fermato e ho risposto: ‘Guardi, forse ha ragione ma mi hanno dato questa mascherina. Poi magari la cambio a casa’. Ma si può?“

Pupo, da sempre schietto e diretto, fa fatica ad accettare le imposizioni e ha confessato di vivere male questa situazione:

“Faccio fatica ad accettarlo perché sono abituato ad andare sempre in giro”.

Come sapete bene, l’artista ha dichiarato di avere due donne nella sua vita e di fare spesso piccoli strappi alle regole.

Il cantante non ha nascosto le sue preoccupazioni per quello che ci aspetta in futuro. Pupo è convinto, infatti, che il ritorno alla normalità sarà difficile:

“Dovranno farci lo stesso lavaggio del cervello che ci stanno facendo dicendoci: ‘Lavate le mani, state a distanza, non baciatevi, non abbracciatevi, mettete le mascherine e i guanti. Lo stesso lavaggio del cervello dovranno farlo dicendo abbracciatevi di nuovo, baciatevi, stringetevi la mano. La gente difficilmente tornerà in tempi brevi a fare le cose che faceva prima”.

Poi l’artista ha detto anche di aver rimandato tutti i suoi concerti al prossimo anno:

“Io che avevo tutta una serie di concerti nel mondo, in questo momento sarei stato in Australia dove c’erano già dei teatri pieni, ho rimandato tutto al 2021. Non solo per la sicurezza, ma anche perché psicologicamente la gente dovrà ritrovare lo stimolo per tornare”.