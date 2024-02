Quanto costano gli orologi che ha indossato Geolier al Festival di Sanremo

Non solo musica: sul palco dell'Ariston c'è soprattutto tanto spazio per la moda. Geolier ha indossato orologi davvero notevoli. Ecco quanto costano.

Ogni edizione del Festival di Sanremo non è solamente una competizione nell’ambito della canzone italiana. Non lo è mai stata, esclusivamente. La kermesse ligure è anche una vetrina colossale per diversi brand, e soprattutto una sfarzosa sfilata di moda, spesso capace di generare tendenza. Tantissimi capi di abbigliamento e accessori più o meno lussuosi, tra collane, orologi, bracciali, che fanno la loro comparsa sul palco dell’Ariston.

I più attenti, soprattutto gli addetti ai lavori del mondo della moda e dell’informazione, scrivono fiumi di parole (per dirla alla Jalisse) sullo stile portato sul palco dagli artisti e dalle artiste all’Ariston. Non mancano grandi firme della moda, o marchi di lusso in fatto di orologi.

Fanno la loro comparsa ai polsi dei cantanti accessori luccicanti come orologi Rolex, Omega e Patek Philippe che affascinano gli appassionati davanti allo schermo. Di sicuro molto più del famoso “Ballo del Qua Qua” portato sul red carpet di Sanremo da Amadeus, Fiorello e John Travolta. Gli orologi indossati al polso possono avere anche cifre stratosferiche, ad eccezione di uno che si aggira intorno ai modesti 100 euro.

È semplicemente parte dello spettacolo portato in televisione. Sanremo, d’altronde, è sempre stato sinonimo di stravaganza, eleganza, danze e, alla fine, anche un pizzico di musica. Ma non finisce qui: tra i messaggi politici e i gesti utili agli agoniati punti per il Fantasanremo, c’è spazio anche per i dettagli di stile, come alcuni capi intriganti e, soprattutto, gli orologi, che non passano inosservati.

Insieme alle grandi performance che gli hanno garantito il primo posto durante la serata cover e il secondo posto assoluto al Festival, Geolier ha indossato anche pezzi di un certo valore. Il rapper di Secondigliano ha conquistato il pubblico con la sua canzone “I p’me, tu p’ te” e il suo look non era da meno.

Come analizzato attentamente da Watchit.sam su TikTok, il giovane artista del 2000 ha sfoggiato al polso uno dei modelli più iconici di Rolex. Si tratta del Day-Date in platino nell’edizione con i numeri arabici. Davvero particolare.

Il Day-Date è noto per essere il preferito da figure di spicco della politica mondiale, e la versione indossata dal rapper non è una comune versione in oro. Il quadrante azzurro è anche impreziosito da diamanti. Il prezzo di un orologio del genere si aggira intorno ai 70mila euro. In alcune versioni arriva anche a 100mila euro.

L’altro modello indossato, il Patek Philippe Nautilus 5980, ha un valore di mercato di circa 100mila euro. Un altro degli orologi indossati è un altro Rolex Day-Date in oro giallo, con la ghiera tempestata di diamanti, con un prezzo di listino di 69mila euro.