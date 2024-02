Quanto costano gli stivali “autoreggenti” indossati da Annalisa sul palco di Sanremo: cifra da capogiro

Non serve un falco per dirlo: Annalisa ha brillato al Festival di Sanremo 2024, non solo grazie alla sua esibizione. La sua “Sinceramente”, ennesimo successone radiofonico annunciato, le ha valso il terzo posto. Ciò che indossato sul palco è stato notato, e parecchio. I suoi outfit, infatti, sono risultati tutti intrisi di sensualità.

Si tratta di un periodo favorevole e carico di creatività per Annalisa, capace di sfornare una hit dopo l’altra, un successo di sound e qualità che le è valso l’Olimpo del pop italiano. Da un paio d’anni la cantante sta attraversando una fase artistica più sfrontata e coraggiosa, come ha dichiarato spesso in tutte le ultime interviste. L’intimismo dei primi lavori si è evoluto in un racconto musicale più diretto e passionale.

Ma quel è il pezzo chiave indossato nel corso dell’esperienza all’Ariston? Irresistibili sono stati gli stivali “autoreggenti”, indossati con il reggicalze a vista. Una calzatura davvero particolare e, soprattutto, di grande valore.

La presenza di Annalisa sulla scena musicale italiana ha portato uno stile innovativo che fonde eleganza e sensualità. A Sanremo 2024, ha confermato questa rivoluzione di stile, con un’abile combinazione di classe e provocazione, ma sempre senza eccessi.

Affiancata dalla stylist Susanna Ausoni, la cantante ha optato per un look Dolce & Gabbana direttamente importato dal mondo della lingerie. La predominanza del total black e dei dettagli scintillanti hanno colpito anche Annalisa, come molti altri artisti a Sanremo. Il filo conduttore tra gli outfit è stato rappresentato dagli stivali. Anche se sembrano calze autoreggenti (soprattutto se con reggicalze in vista), in realtà, sono dei cuissardes. Un probabile futuro elemento di tendenza.

Gli stivali sfoggiati da Annalisa a Sanremo 2024 fanno parte della collezione di Dolce & Gabbana firmata da Kim Kardashian. Si tratta di una rivisitazione sensuale di alcuni capi d’archivio della Maison.

Guepière trasformate in minidress, reggicalze in mostra, tubini e culotte brillanti ridotte a shorts. Ogni particolare di questa linea celebra la lingerie. I cuissardes in tulle stretch trasparente scelti da Annalisa per il Festival sono tra i pezzi più apprezzati della collezione. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand è di 995 euro. Non proprio un prezzo da moda quotidiana.