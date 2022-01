Valerio Scanu diventerà dottore in Giurisprudenza tra sei mesi, ecco l'intervista rilasciata a RomaToday

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Valerio Scanu che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre cantante ha deciso di cambiare vita: ha abbandonato la musica e si ed ha intrapreso la carriera universitaria. Infatti, entro la fine del 2022, il 31enne sarà dotto in Giurisprudenza. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Di recente Valerio Scanu è finito al centro della cronaca rosa. A rendere protagonista di un gossip il celebre cantante sono state alcune dichiarazioni rilasciate da lui stesso in merito alla sua nuova vita. Il 31enne ha deciso di dire addio al mondo della musica per diventare avvocato.

Valerio Scanu ha momentaneamente abbandonato la sua professione di cantante per conseguire la laurea in Giurisprudenza. A dare l’annuncio di tale notizia è stato lui stesso in occasione di un’intervista a RomaToday. Stando alle sue dichiarazioni, il 31enne intraprenderà la carriera di avvocato.

Iscrittosi all’UniFortunato di Benevento, l’obbiettivo dell’artista è quello di laurearsi entro la fine del 2022 utilizzando la sessione estiva per portare a termine la sua tesi sulla vulnerabilità. Ma da cosa è derivato il desiderio di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza? Lui stesso ha spiegato di essersi interessato alla materia a seguito di una denuncia per diffamazione.

Queste sono state le parole dell’artista rilasciate in occasione di un’intervista a “RomaToday“:

Mi piacerebbe esercitare proprio a Roma. In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in diversi temi sociali e mi piacerebbe continuare a farlo anche nelle vesti di avvocato. E poi credo di avere la ‘verve’ necessaria.

La carriera di Valerio Scanu

Un anno fa il futuro avvocato ha perso il padre il quale è morto a causa di Covid-19. Si tratta di un’esperienza che ha segnato in modo significativo la sua vita. Per quanto riguarda la sua carriera nel mondo della musica, l’ultimo tour del ragazzo risale al 2029 e l’uscita del suo album al 2018.