Quanto ha guadagnato Angelina Mango per aver vinto Sanremo 2024?

Angelina Mango, figlia del bravissimo cantante Pino Mango, si è affermata come una delle voci più promettenti nel panorama musicale italiano, trionfando a Sanremo 2024. Il suo talento è emerso nel noto programma televisivo “Amici”, dove grazie alla sua voce potente ha rapidamente conquistato l’attenzione del pubblico. La sua partecipazione a Sanremo 2024 è stata un ulteriore passo nella sua carriera, culminato con la vittoria della 74esima edizione del Festival.

Con questa vittoria ha l’opportunità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, il festival della musica Internazionale. Tale show musicale si terrà a Malmö, in Svezia, dal 4 al 6 aprile.

Alla vigilia del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango aveva espresso il suo desiderio di libertà sul palco, affermando di essere sé stessa in ogni sua parte quando si esibisce. Forse è anche questo che ha colpito il pubblico dell’Ariston che ha sempre supportato la giovane cantante.

Ma, durante l’ultima serata del Festival, la Mango oltre ad aver conquistato il primo posto in classifica, ha anche ricevuto il premio della critica Mia Martini, assegnato dalla Sala Stampa Lucio Dalla e il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’Orchestra del Festival. A seguito di tutte queste vittorie, molti si stanno chiedendo quanto ha guadagnato Angelina durante questo Festival.

È importante sottolineare che non è previsto nessun compenso monetario per i vincitori del Festival. Tuttavia, sia per loro che per gli altri concorrenti, è previsto un rimborso spese per vitto e alloggio, stimato intorno ai 48.000 euro. Questo rimborso rappresenta un’agevolazione economica per gli artisti partecipanti, coprendo almeno in parte i costi sostenuti durante il loro soggiorno a Sanremo. Ma, questo trionfo sarà un trampolino di lancio per la sua carriera, permettendole di conquistare nuovi fan e consolidare il proprio ruolo nella musica italiana.