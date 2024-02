Il festival di Sanremo è ufficialmente finito, ed a vincere l’ambito premio, in una sfida all’ultima canzone è stata Angelina Mango. La ventitreenne si è aggiudicata la vittoria grazie alla canzone “La noia”. In questo festival, abbiamo ammirato moltissimi abiti ed accessori, che ci hanno lasciato davvero senza parole. Ogni artista, si affida ad uno stilista, che, in base alla personalità, la canzone e la coreografia, sceglie gli outfit più idonei. La domanda che molti si pongono, riguarda proprio il costo di questi outfit. Oggi, scopriamo, quanto valgono i gioielli indossati da Angelina Mango durante il Festival di Sanremo.

Gioielli e outfit Angelina Mango

La giovane cantante che, ha vinto la settantaquattresima edizione del Festival, sin dalla prima sera, si è presentata al pubblico con abiti eleganti ma allo stesso tempo audaci. Per affrontare la sua prima esperienza sul palco dell’Ariston, Angelina si è affidata alle abili mani di Nick Cerioni, che ha scelto per lei una serie di abiti variopinti, firmati Etro di Marco De Vincenzo. Sin dalla prima sera, la giovane ha lasciato il segno, non solo con la sua canzone, ma anche con il suo look.

Ad attirare molto l’attenzione, sono stati anche i gioielli indossati dalla ragazza. Collane, anelli e bracciali, tutti unici e particolari. Infatti, oltre ai “gioielli di scena” Angelina indossa collane e bracciali portafortuna. Ma, quanto valgono gli altri gioielli indossati dalla giovane? Angelina ha indossato sempre dei preziosi firmati “Atelier VM”.

Tutti in oro giallo 18kt, hanno permesso ai suoi outfit di brillare ancora di più. La collana “Milano” è il pezzo più costoso, ed il suo valore è di 1.200 euro. Mentre, i diversi anelli utilizzati nelle serate, hanno prezzi che variano dai 95 ai 280 euro per il modello New York.

Gioielli Atelier VM

Angelina, ha optato per dei gioielli semplici, ma allo stesso tempo molto particolari, alcuni con prezzi contenuti, altri meno. Ma, nel complesso, i suoi outfit hanno incantato la maggior parte del pubblico.