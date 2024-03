“Quel gesto nascosto…” Kate Middleton, lo ha fatto durante la registrazione del video che ha commosso il mondo: il significato secondo gli esperti 

Dopo indiscrezioni e tante speculazioni sulla Royal Family, Kate Middleton ha recentemente commosso il mondo con un video in cui ha rivelato di avere il cancro. In un messaggio video senza precedenti, la principessa del Galles ha rassicurato i sudditi sulle sue condizioni, spiegando di stare bene e di essere sottoposta a chemioterapia preventiva. Kate, operata all’addome lo scorso gennaio, non ha specificato la natura del suo male, alimentando a preoccupazione presso i sudditi per la sua salute.

Judi James, esperta di linguaggio del corpo, ha analizzato il discorso di Kate Middleton per la BBC. La principessa, ha notato James, era “pallida e tirata”, ma ha comunque pronunciato “uno dei discorsi individuali più coraggiosi di qualsiasi altro reale della storia”. Non c’è dubbio sulla determinazione della principessa. Rivela l’esperta:

Il fatto che fosse seduta da sola è una testimonianza della sua forza e del suo coraggio. […] Nonostante la sua evidente fragilità, i suoi segnali non verbali trasmettono continua forza, determinazione e fermezza.

L’esperta ha anche colto un pizzico di umorismo nel sopracciglio che si alza in un momento preciso del video. D’altronde, stiamo parlando di una celebrità in tutto e per tutto, e la comunicazione è a dir poco fondamentale, soprattutto se rassicurante. Kate ha chiesto “tempo, spazio e privacy per il recupero”, con un’evidente commozione che si legge dalle labbra che si increspano.

Un gesto significativo, secondo James, potrebbe essere un riferimento alle recenti accuse sul suo matrimonio. Quando parla di William, definendolo “una grande fonte di conforto e rassicurazione”, la principessa accenna un “debole sorriso di affetto”. Un gesto che potrebbe smentire le voci di un flirt del principe con l’aristocratica Rose Hanbury. Le speculazioni su un presunto tradimento sarebbero tutte da gettare nel dimenticatoio, soprattutto in questo momento.

La forza e la compostezza di Kate Middleton di fronte alla malattia hanno commosso il pubblico e le hanno fatto guadagnare ancora più ammirazione. Il mistero perdurante stava creando un’atmosfera negativa intorno alla Famiglia Reale britannica. Il suo discorso, dunque, resta un esempio di coraggio e di speranza, e la sua richiesta di privacy pare che sarà rispettata.

La natura del cancro di Kate rimane un mistero, ma la sua determinazione a combattere sembra incrollabile. La principessa ha dimostrato di essere una donna forte e resiliente, a maggior ragione per la sua famiglia, suo marito e i suoi figli in primis.