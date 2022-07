Dopo 9 mesi di trepidante attesa, il regista di fama mondiale Quentin Tarantino e sua moglie, la cantante israeliana Daniella Pick sono diventati genitori per la loro seconda volta. Ad annunciare la nascita della bimba, che farà compagnia al piccolo Leo nato nel febbraio del 2020, ci hanno pensato proprio i neo genitori, che hanno affidato lo scoop alla rivista americana People.

Non è certo tipo da raccontare ogni evento della sua vita privata pubblicamente, eppure questa volta ha voluto fare un’eccezione e gridare tutta la sua felicità al mondo intero.

Quentin Tarantino, che lo scorso marzo ha compiuto il suo 59esimo compleanno, è da pochi giorni diventato papà per la seconda volta ed ha voluto condividere con tutti la sua felicità.

Lui e sua moglie, la bellissima e molto più giovane di lui cantante israeliana Daniella Pick, hanno rivelato alla rivista People che lo scorso 2 luglio è nata la loro secondo genita.

Siamo felici di annunciare la nascita di una bambina. Una sorellina per Leo, che è stata data alla luce il 2 luglio.

Già, perché nel febbraio del 2020 i due erano diventati genitori per la prima volta, con la nascita del piccolo Leo.

Subito dopo la nascita del primo genito, in molti hanno pensato che il nome scelto per il bebè fosse in onore di Leonardo Di Caprio, attore spesso presente nei cast dei film di Quentin. Tuttavia, in diverse occasioni il regista ha smentito le voci spiegando con c’è nessun collegamento con la star hollywoodiana.

La storia tra Quentin Tarantino e Daniella Pick

Come detto, Quentin tarantino non ama parlare della sua vita privata in pubblico, ma essendo un personaggio noto letteralmente in tutto il mondo, è inevitabile che gli scoop su di lui escano in continuazione.

Nel 2017, ad esempio, venne fuori la voce sulla nuova fiamma del regista. Questa era proprio Daniella Pick, cantante molto famosa in Israele.

I due si sarebbero conosciuti durante la presentazione di “Bastardi Senza Gloria” tenuta da Quentin proprio in Israele.

Quella passione, con il tempo si è trasformata in amore e i due adesso formano una bellissima famiglia. Nel 2017 si sono sposati e nel 2020, appunto, hanno accolto in casa il loro primo figlio. Ora la famiglia si è allargata ancora e loro non potrebbero essere più felici.