Qui è solo un ragazzo, oggi è un attore molto amato: spunta la foto

Per molti è da sempre un appuntamento imperdibile: Un posto al sole può contare, ancora oggi, su parecchi telespettatori. Un successo più unico che raro, visto e considerato come la soap vada avanti dal 1996 (era il 21 ottobre). In 24 edizioni i fan ne hanno viste praticamente di cotte e di crude e proprio questo continuo susseguirsi di colpi di scena ha permesso al prodotto televisivo di mantenere buoni ascolti.

Un posto al sole: continui scontri

Tra gli attori c’è il soggetto ritratto nella foto di copertina. Anche se è solo un ragazzo, un occhio attento lo avrà riconosciuto. Nella trama il suo personaggio è spesso coinvolto in scontri. Dal grande talento, chi ne indossa la maschera è un signor interprete, oltre che un bellissimo uomo, capace di ammaliare, con un solo sguardo, migliaia di donne.

Indole ribelle

L’immagine è stata da egli direttamente pubblicata sul suo profilo Instagram da poco, allietando le followers. È facile scorgere come diversi tratti siano rimasti immutati. Probabilmente avete già capito che è Maurizio Aiello. Nella fotografia appare giovanissimo, sicuro di sé stesso e dotato di notevole fascino.

Nella soap opera Un posto al sole impersona Alberto Palladini, uno dei personaggi più controversi e dibattuti tra la community di appassionati. Per via dell’indole decisamente ribelle, in diverse occasioni, è finito nel mezzo di situazioni burrascose.

Legame di passione

Le emozioni intense sono il suo pane quotidiano, di cui si nutre giorno e notte. Nel corso delle ultime puntate andate in onda su Rai Tre lo abbiamo visto allacciare un travolgente legame passionale assieme a una sua collega e la sua compagna, la stupenda Clara, potrebbe presto scoprire la verità.

Un posto al sole: calorosissimi complimenti

L’immagine è stata condivisa da Maurizio Aiello su Instagram e ha destato subito l’interesse generale. Ciò poiché il bravissimo artista è assai seguito sui canali web. Difatti, il suo profilo annovera oltre 100 mila seguaci, che, in men che non si dica, hanno commentato, riservandogli calorosissimi complimenti.