Qui era solo un bambino, oggi con dolore parliamo della sua dipartita. Addio a una leggenda della musica rock

Gli amanti del genere lo ricorderanno in eterno. Lo scorso mercoledì 13 gennaio 2021 se n’è andato, dopo che una malattia l’ha lentamente consumato, il mitico chitarrista Sylvain Sylvain, qui ritratto in una foto da bambino. Nato il 14 febbraio 1951 in Egitto, la sua famiglia fuggì dal Paese negli Anni Cinquanta, prima in Francia, dunque a New York, negli Stati Uniti.

Sylvain Sylvain: senso della moda

Prima di entrare a far parte dei New York Dolls, insieme al futuro compagno in musica, Billy Murcia, gestiva un’azienda di abbigliamento, Truth and Soul, che ha contribuito a delineare il suo senso della moda e avrebbe giocato un ruolo determinante nel look rivoluzionario del gruppo.

Il movimento glam

Le prime esperienze da musicista Sylvain Sylvain le maturò negli Access, che tra le proprie fila annoveravano anche Johnny Thunders, Billy Murcia e Arthur Kane. Nel 1971 cominciò a suonare la chitarra ritmica per i New York Dolls. L’esordio discografico nel 1973 con l’eponimo disco.

Andò avanti così fino allo scioglimento finale del complesso nel 1977. Al momento della rottura lui e il cantante David Johansen erano gli unici membri rimasti. D’importanza capitale il contributo apportato nel movimento glam negli States.

La reunion nel 2004

Nei primi anni ’90 Sylvain Sylvain si trasferì a Los Angeles, in California. Alla fine del decennio intraprese la collaborazione con la punk band The Streetwalkin’ Cheetahs per alcuni tour e la registrazione di un programma radiofonico. L’anno della reunion per i New York Dolls si rivelò essere il 2004: insieme a Steve Conte, Brian Koonin e Brian Delaney ristrinse un’alleanza. Arthur Kane, purtroppo scomparso, venne sostituito da Sami Yaffa.

Sylvain Sylvain dei New York Dolls: i dischi e la hit più famosa

I New York Dolls diedero in stampa tre dischi: One Day It Will Please Us To Remember Even This, Cause I Sez So e Dancing Backward in High Hills. La hit più famosa Personality Crisis: un brano entrato nella storia.