Qurann è un giovane ragazzo di 23 anni il quale è felicemente fidanzato. La sua dolce metà è una donna di 60 anni, dunque i due hanno ben 37 anni di differenza. Alla luce di questo molte persone si sono imbattute contro la coppia scatenando numerose polemiche sul web. Ricostruiamo insieme dall’inizio la loro storia.

Qurann e Cheryl sono molto conosciuti su Tik Tok. Lui, sotto il nome di ttvleolove_3 e lei con quelo di Oliver6060 pubblicano ogni giorno numerosi video. Questi ultimi ritraggono la coppia nei loro momenti quotidiani e immersi in gesti molto affettuosi. Nonostante i post in questione siano molto apprezzati, numerose persone polemizzano pubblicando commenti negativi.

Gli haters sostengono che lui stia con lei solo per i soldi oppure perché la donna necessiti di un badante. Il ragazzo il quale appare follemente innamorato della sua compagna, difende ogni giorno a spada tratta il loro amore. In che modo? Lui stesso afferma che alcune persone non possono capire in quanto non sono in grado di andare oltre l’aspetto fisico.

Senza alcuna ombra di dubbio, le rispettive famiglie di Qurann e Cheryl danno la loro approvazione. In particolare i figli della donna i quali sono molto più grandi del compagno della loro madre. Chi critica può benissimo non guardare più i loro video poiché non esiste alcuna polemica che possa rovinare il loro amore.