I quotidiani spagnoli hanno confermato la notizia: il super campione del tennis Rafael Nadal è diventato papà per la prima volta

Dopo mesi di trepidante attesa, il campionissimo del tennis mondiale Rafael Nadal può finalmente gioire. Sta volta non lo farà per una vittoria, ma perché la sua adorata moglie Francisca ha da poco dato alla luce il suo primo bambino. Un’emozione che il tennista ha provato per la prima volta all’età di 36 anni.

Rafa non ha certo bisogno di molte presentazioni. Il maiorchino, insieme ai colleghi contemporanei Roger Federer e Novak Djokovic, è considerato tra i campioni più grandi di sempre della storia del tennis.

Oggi ha 36 anni e nell’arco della sua ventennale carriera ha vinto un numero immenso di tornei, compresi 22 slam, un record assoluto.

Nelle ultime settimane sono diventate virali alcune foto scattate durante l’edizione del 2022 della Laver Cup. Nelle istantanee è stato immortalato l’abbraccio tra lui e Roger Federer, che proprio in questa occasione ha dato l’addio al tennis giocato.

La carriera di Nadal va avanti e da pochi giorni, il campione spagnolo avrà anche un piccolo tifoso in più.

La prima indiscrezione era stata lanciata all’inizio dell’estate, quando la rivista spagnola Hola aveva pubblicato delle foto di Maria Francisca Perello, moglie di Nadal, con un pancino appena visibile.

Il piccolo si chiama Rafael Nadal Perello

Credit: Hola!

Il campione e la sua consorte non avevano commentato la notizia, finché durante un’intervista, a precisa domanda, il 36enne ha confermato tutto e spiegato che questo evento non avrebbe cambiato di molto la vita tranquilla e riservata che lui e sua moglie vivono da sempre.

Sempre Hola ha poi svelato anche il colore del fiocco del nascituro. A inizio mese ha infatti pubblicato un articolo in cui si annunciava che Rafa e la sua Xisca avrebbero avuto un bel maschietto.

Oggi è finalmente arrivata la notizia che i tantissimi sostenitori del campione aspettavano. Il piccolo, che si chiama Rafael Nadal Perello, è venuto al mondo per l’immensa gioia della sua mamma e del suo papà. A confermarlo il quotidiano spagnolo Marca.

La gioia per il primo bimbo, per Rafa e Francisca, arriva a circa tre anni dal matrimonio, celebrato nel 2019 a Maiorca, isola e città natale della star dello sport mondiale.