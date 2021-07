Tante persone dello spettacolo appena sono venute a conoscenza della tragica morte della famosa cantante e presentatrice Raffaella Carrà, ne sono rimaste sconvolte. Tra queste appunto c’è la sua cara amica Loretta Goggi, che si è inginocchiata e commossa davanti al suo feretro.

L’improvvisa e drammatica perdita della Regina della televisione italiana, è avvenuta lo scorso lunedì 5 luglio, intorno alle 16.20.

In pochi erano a conoscenza di ciò che stava vivendo, poiché è stata proprio lei a chiedere di mantenere il riserbo sulla sua malattia. Non voleva rovinare il ricordo che i suoi fan e i suoi colleghi avevano di lei.

Tante persone dello spettacolo hanno scelto di andare a farle un ultimo saluto alla camera Ardente, allestita proprio al Campidoglio. Tra queste c’era anche una sua collega ed amica Loretta Goggi, che è andata accompagnata dalla sorella.

La donna commossa dalla tragica perdita, si è inginocchiata ed è rimasta in silenzio davanti alla semplice bara della famosa showgirl, per diversi minuti.

Miei cari tutti, sono sconvolta dalla notizia della nascita al Cielo della nostra Raffaella Carrà. Come in Francia l’immagine femminile della Repubblica, la Marianne, è stata spesso raffigurata da tanti artisti come B. Bardot, M. Mercier, M. Mauthieu, C. Deneuve, così l’Italia potrebbe avere benissimo il volto di Raffaella.

Il germoglio della nostra amicizia stava crescendo dal giorno in cui ci siamo aperte in un’intervista nel suo programma, “A Raccontare Comincia Tu”. Il nostro lavoro ci porta spesso a perdere i contatti, ma il regalo di quel nostro incontro lo porterò con me tenendolo ben stretto.

Non ho visto nessun mio ricordo legato a Raffaella nei programmi tv e sulle testate dei giornali, ho preferito far sapere direttamente a Sergio ed al suo assistente il mio dolore. Sono ad Ostuni, contemplo il cielo ed il mare che si confondono all’orizzonte e penso a Raffaella. Da ieri noi italiani siamo tutti increduli.