Rai censura ancora, spunta un bollino nero e proprio su un ‘bacio hot’: ma arriva la replica

Caso bollino nero: la Rai è sotto la lente d'ingrandimento del pubblico e dei social, ogni malinteso può trasformarsi in censura.

A vedere le immagini di ‘Gloria’ diffuse da RaiPlay sorge spontanea una domanda: è solo una coincidenza o il bacio gay sembra oscurato da un bollino nero? Pare che un cerchietto al centro dell’inquadratura stia “proteggendo” il movimento scenico, quello previsto nella sceneggiatura originale. In molti sui social si sono domandati di cosa si tratti, ma la Rai ha tenuto a chiarire subito i fatti.

‘Gloria’, la serie presentata dalla protagonista Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo, andrà in onda lunedì 19, lunedì 26 e martedì 27 febbraio in prima serata su Rai 1. Ma ha già scatenato un polverone la sua anteprima e un dettaglio che non poteva sfuggire quasi a nessuno.

La comunicazione della Rai, infatti, si è occupata di mettere pace sulla questione con il seguente annuncio:

Quando un innocuo cappello da scena diventa un segno nero, nasce l’allarme sulla censura. Il cosiddetto ‘bacio censurato’, ancora visibile su RaiPlay tra le varie scene e interviste della serie ‘Gloria’, riguarda il momento in cui l’attrice principale celebra il matrimonio tra due attori, uno dei quali indossa una divisa con il relativo copricapo. Pertanto, non c’è stata censura, ma solo una questione di movimento scenico.

Secondo Rai Fiction, quindi, non sarebbe stato applicato alcun segno nero sulla ripresa. Il bacio gay sembra sia stato nascosto dal cappello che uno dei due attori ha alzato fino al viso in quel preciso istante. Le indicazioni di sceneggiatura, infatti, parlano di un bisogno di mantenere un “momento di intimità” rispetto al resto del contesto. La clip è comunque disponibile su RaiPlay per chiunque voglia darvi un’occhiata più attenta.

La polemica sulla presunta censura, però, è già partita. Complice il precedente di Mara Venier nei con Ghali e Dargen D’Amico – la conduttrice al ‘Corriere della Sera’ ha confessato il proprio dispiacere – per la presunta censura a Domenica In nello speciale di Sanremo. La Rai adesso è sotto la lente d’ingrandimento del pubblico e dei social, e ogni passo può facilmente trasformarsi in uno scivolone.

Quello del bacio gay poteva trasformarsi in un altro potenziale caso “censura” contro Viale Mazzini. La clip, lunga due minuti, è disponibile sulla piattaforma streaming della televisione pubblica. Si tratta di un goffo tentativo di censura o di un grosso malinteso? Rai Fiction smentisce senza mezzi termini. Il bacio gay nella clip di ‘Gloria’ sarebbe semplicemente nascosto dal cappello di uno dei protagonisti e alzato fino al viso dei due che si baciano.