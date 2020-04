Raimondo Todaro e Francesca Tocca: le parole di Milly Carlucci La conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, ha deciso di parlare circa il gossip su Raimondo Todaro e Francesca Tocca.

La conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha deciso di dire alcune parole dopo tutte le indiscrezioni, i gossip, ruotati intorno a Raimondo Todaro e Francesca Tocca, in merito alla separazione di una coppia alla quale era affezionata.

Della coppia scoppiata dopo una crisi già latente da un po’, quella dell’insegnante di ballo Raimondo Todaro e Francesca Tocca se ne è sentito parlare a lungo. I due ballerini vivevano da anni insieme con la loro splendida figlia Jasmine fino al momento in cui Raimondo Todaro ha deciso di andare via di casa. Dopo 10 anni di amore, 13 di conoscenza ed una figlia insieme, Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati.

Nel programma condotto da Maria De Filippi, Amici di Maria De Filippi, Francesca Tocca è stata protagonista di un gossip legato al ballerino italo rumeno Valentin Alexandru. Proprio quest’ultimo infatti avrebbe confessato di aver avuto con Francesca Tocca una love story segreta e che è stato lui a mettervi fine per far tornare Francesca Tocca dalla sua famiglia.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca nonostante le dichiarazioni di Valentin Alexandru, hanno sempre deciso di non lasciare commenti in merito anche se ormai la rottura fra i due è indubbiamente esplicita. A commentare l’addio della coppia Raimondo Todaro e Francesca Tocca, sono stati in molti. Bianca Guaccero, amica di Raimondo Todaro, durante una puntata di Detto Fatto da lei condotto, ha affermato “Io lo dico con molta onestà, non conoscevo tutti i retroscena, l’unica cosa che mi sento di dire è che bisogna avere protezione per questa storia“.

Ma il commento più sentito è arrivato dalla regina e conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci che ormai da tempo conosce Raimondo Todaro. La conduttrice con la discrezione che da sempre la contraddistingue ha affermato: ” Non voglio entrare su questo terreno ed esprimermi a riguardo. L’unico che nel caso può parlare è Raimondo“. Sia Francesca Tocca che Raimondo Todaro sono prossimi a tornare in televisione seppur in programmi differenti.