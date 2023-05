Raimondo Todaro verso l’addio a Amici? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Raimondo Todaro potrebbe abbandonare in modo definitivo Amici, il celebre programma condotto da Maria De Filippi. Sembra che tale decisione sia legata ad alcune affermazioni fatte dallo stesso ballerino, nel corso di una puntata, che avrebbero irritato la celebre conduttrice di Canale 5. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Raimondo Todaro è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Quest’anno abbiamo visto il celebre ballerino lavorare alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Insieme ai suoi colleghi Alessandra Celentano e Emanuel Lo, ha avuto un ruolo molto importante per la categoria ballo.

In ogni modo, stando ad alcune indiscrezioni lanciate dal magazine “Nuovo”, sembra che, di recente, tra il celebre ballerino e la conduttrice siano nati alcuni dissapori. Nel dettaglio, sembra che, nel corso della diretta Amici, l’uomo si sarebbe reso protagonista di alcune affermazioni le quali avrebbero provocato fastidio a Maria De Filippi.

Il tutto sarebbe iniziato nel corso della puntata di sabato 8 aprile. Tuttavia, gli autori del programma avrebbero deciso di tagliare lo scontro vero e proprio dalla puntata. Attualmente non siamo a conoscenza della veridicità di tale notizia in quanto si tratta solo voci di corridoio.

Raimondo Todaro: il possibile ritorno a Ballando Con Le Stelle

Non è tutto. Se Raimondo Todaro abbandonasse il suo ruolo ad Amici, potrebbe fare ritorno nelle reti Rai. Infatti, non è escluso il fatto che i telespettatori potranno vedere di nuovo il celebre ballerino a Ballando Con Le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci in cui il professionista ha lavorato per alcuni anni.