Dopo nove mesi di trepidante attesa, condita anche da momenti di forte preoccupazione, Ramona Amodeo ha finalmente dato alla luce il suo bambino. L’ex volto di Uomini e Donne e il suo compagno Luca Cicia sono appena diventati genitori per la loro terza volta. L’annuncio, come avviene spesso in questi casi, è arrivato su Instagram.

Qualche mese fa, l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne aveva annunciato di essere di nuovo incinta. Aveva detto che la famiglia si sarebbe allargata, sottolineando che presto sarebbero stati in cinque sotto lo stesso tetto.

Ebbene, quel momento tanto atteso è finalmente arrivato. Sul suo profilo Instagram, Ramona ha pubblicato una foto scattata proprio nei momenti subito successivi al parto del piccolo Giuseppe. Ecco le parole scritte in didascalia al post:

Martedì 12 aprile 2022 ore 19:31, inaspettatamente, è nato il nostro piccolo 💙Giuseppe Cicia💙 Un patatone di 3,760 kg e 53,5 cm. Il giorno di San Giuseppe Moscati 💙 Sarà una coincidenza?! O il destino… Benvenuto amore nostro 🌈

Immancabili poi i ringraziamenti a tutto lo staff medico dell’ospedale Fate Bene Fratelli di Napoli, struttura in cui la Amodeo ha partorito, e verso tutti coloro che l’hanno inondata di messaggi di auguri.

Ramona Amodeo mamma per la terza volta

Il piccolo Giuseppe è il terzo figlio per Ramona Amodeo e per suo marito Luca Cicia. I due sono insieme da ormai tanti anni ed hanno coronato il loro amore nel 2017 con il matrimonio.

Il neo arrivato farà compagnia alle prime due figlie della coppia, nate rispettivamente cinque e due anni fa e che si chiamano Annachiara e Olimpia.

In passato aveva dichiarato che era sua intenzione fin dall’inizio quella di avere tre figli e che questa che si è appena conclusa, sarebbe stata la sua ultima gravidanza. Quadretto familiare bello che concluso, quindi.

Credit: ramona_amodeo – Instagram

La suddetta gravidanza, che si è conclusa nella maniera migliore, non è filata del tutto liscia, però.

Qualche mese fa, infatti, l’ex tronista aveva raccontato sui social la sua paura per aver contratto il Covid-19 proprio mentre era in dolce attesa.

Per fortuna i sintomi, sebbene si fossero presentati, non avevano portato a nessuna complicazione particolare ed erano svaniti in pochi giorni.