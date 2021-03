Raoul Bova, visibilmente emozionato, ha svelato a Canzone Segreta la bella notizia che riguarda Manuel Bortuzzo

Venerdì 26 marzo è andata in onda una nuova puntata di Canzone Segreta, lo show firmato Rai 1 in cui protagoniste sono le emozioni. Tra i tanti ospiti della puntata, Raoul Bova. L’attore ha ricevuto numerose sorprese da parte della sua famiglia, oltre che di Irene Grande e i Neri per caso. Inoltre, si è reso protagonista di un momento magico dopo l’incontro di un amico speciale.

Raoul Bova è stato uno degli ospiti del programma del venerdì sera di Rai 1 Canzone Segreta. Il noto attore ha ricevuto moltissime sorprese ed è stato al centro di un momento magico. Nella prima parte della sorpresa, sono intervenuti la sorella e gli amici dell’attore che hanno raccontato della grande sofferenza di Raoul Bova dopo la perdita dei genitori.

Non poteva mancare la sua compagna, Rocío Muñoz Morales, che ha speso bellissime parole per il suo amore:

Il nostro amore è unico, speciale, maturo, rispettoso. Ti amo, uomo della mia vita, tua per sempre Rocio.

Il momento magico di Raoul Bova a Canzone Segreta prosegue fino ad arrivare al momento delle canzoni segrete che sono state due. La prima, Se mi vuoi, pezzo di Pino Daniele interpretato da Irene Grandi. La seconda, A mano a mano di Rino Gaetano, interpretata dai Neri per caso.

Canzone segreta, l’incontro tra Raoul Bova e Manuel Bortuzzo

Ma le soprese per Raoul Bova non sono finite qui. A rendere ancora più emozionante il momento vissuto dall’attore è stato l’incontro con Manuel Bortuzzo. Ricordiamo che il 22enne è rimasto paralizzato in seguito ad una sparatoria avvenuta nel 2019. Il nuotatore, grande amico dell’attore, ha ufficializzato la nascita di un progetto insieme a Raoul Bova:

Abbiamo condiviso tanto in così poco tempo, mi sento fortunato a essere parte della tua famiglia, se così possiamo dire. È stato tanto intenso quanto vero.

Sono queste le parole di Manuel il quale ha ufficializzato il film girato insieme all’attore e ad altre cinque stelle del nuoto, Ultima gara.