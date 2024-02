Rebecca Staffelli, la proposta con anello al fidanzato Alessandro Basile che scoppia a piangere

Finalmente è arrivato il momento dei preparativi del matrimonio per Rebecca Staffelli. L’opinionista del Grande Fratello si prepara dunque a convolare a nozze con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. La proposta di matrimonio è arrivata in modo eccezionale e non poteva suscitare più gioia nei fan sui social che li hanno visti in una scena dolcissima.

Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato più attivo di sempre di Striscia La Notizia, ha fatto una tenera sorpresa al suo compagno Alessandro Basile chiedendogli di diventare suo marito. Una scena insolita ma assolutamente piacevole da ammirare e, senza dubbio, anche da vivere. La reazione di Basile è evidente nel video pubblicato sui social, con un piano ben organizzato per coglierlo di sorpresa e chiedergli di sposare la sua amata Rebecca.

Il gesto, però, era già avvenuto tre anni dopo il “sì” iniziale di Rebecca Staffelli al fidanzato, una proposta che era stata successivamente rimandata a causa della pandemia. In questi anni, dopo aver ritardato di molto l’organizzazione delle nozze, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile hanno mantenuto solido il proprio rapporto e oggi possono dire di nuovo e con certezza che, sì, si stanno sposando.

Stavolta, però, l’opinionista social del Grande Fratello è stata abile a invertire i ruoli, facendo una proposta di matrimonio e consegnando un anello mentre era in ginocchio. In perfetto stile “cinematografico”, ma soprattutto con l’effetto sorpresa migliore che poteva organizzare.

Alessandro viene bendato e portato in un luogo speciale, il tutto ripreso con il proprio telefono. Una volta arrivati a destinazione, Rebecca Staffelli, in ginocchio, chiede di togliere la benda al proprio innamorato. Lui, commosso, la abbraccia e la scena è un tripudio di amore e tenerezza.

Lì, in riva al mare, Rebecca ha scatenato le lacrime di Alessandro. La speaker radiofonica ha condiviso l’entusiasmante notizia: “Lui ha detto sì”. Poi ha aggiunto: “Tre anni dopo il mio ‘sì’, ora toccava a me”.