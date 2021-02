Regalo di San Valentino in anticipo per la cantante: il suo bambino doveva nascere il 14, ma ha deciso di arrivare qualche giorno prima

Meghan Trainor e suo Marito Daryl Sabara sono diventati genitori per la prima volta: è nato Riley

Regalo di San Valentino in anticipo per la cantante Meghan Trainor e per suo marito, l’attore Daryl Sabara. La data di nascita del loro primo bambino doveva essere proprio lo scorso 14 febbraio, ma il piccolo Riley, ha deciso di fare il suo arrivo con qualche giorno di anticipo, precisamente l’8 di febbraio.

Credit: darylsabara – Instagram

È indiscutibile di quanto possa rendere felici l’arrivo di un bambino in casa. A provare questa gioia, nei giorni scorsi, sono stati la famosa cantante 26enne Meghan Trainor e il suo amato marito, il cantante Daryl Sabara.

La data prevista per la sua nascita era il 14 di febbraio, proprio nel giorno di San Valentino. Impaziente, il piccolo Riley ha deciso di arrivare con circa una settimana di anticipo. È nato infatti lo scorso 8 febbraio.

Ad annunciare la sua nascita c’ha pensato proprio mamma Meghan, che sul suo account Instagram ha deciso di pubblicare una serie di tenerissimi scatti che raffigurano il suo cucciolo a pochissime ore di vita. La cantante ha poi scritto:

La data di scadenza di questo dolce bambino era oggi, a San Valentino. Ma lo abbiamo incontrato lo scorso lunedì 8 febbraio! Siamo COSÌ INNAMORATI. Grazie Daryl Sabara per il miglior regalo di San Valentino di sempre! Benvenuto nel mondo Riley!

In pochissimo tempo il post di Meghan ha raggiunto un numero incredibile di reazioni e commenti da parte di amici, parenti o semplici fan, che non si sono risparmiati nel mostrare alla giovane coppia tutta la loro felicità per la loro meravigliosa novità.

L’annuncio della gravidanza di Meghan Trainor

Credit: darylsabara – Instagram

Che Meghan Trainor fosse in dolce attesa, lo si sapeva già. Infatti, lo scorso ottobre, la cantante ne aveva parlato pubblicamente in due programmi televisivi americani.

Per prima, aveva fatto la sua rivelazione durante una sua ospitata a Today Hoda Kotb.

Credit: darylsabara – Instagram

Era inevitabile che lo dicessi ad Hoda per prima, visto che anni fa le avevo confidato che volevo avere il maggior numero di bambini al mondo. Ora che è capitato era d’obbligo dirlo per prima a lei.

Qualche giorno dopo, sempre durante una sua ospitata, ma sta volta al The Kelly Clarkson Show, Meghan aveva raccontato alla presentatrice di essere rimasta incinta. Nell’occasione le aveva chiesto palesemente e scherzosamente aiuto, visto che la Clarkson ha ben due figli.