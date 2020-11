La Regina Elisabetta e gli altri membri della Famiglia Reale andranno in terapia? Probabilmente si! Può sembrare una notizia bizzarra (e in effetti lo è), ma a quanto pare la Regina sarebbe pronta a organizzare una riunione di famiglia (presumibilmente una sorta di “terapia di gruppo”) per riuscire ad appianare le divergenze che stanno creando tanto scalpore all’interno della Famiglia Reale e nel mondo del gossip internazionale.

Secondo il magazine New Idea, la Regina d’Inghilterra sarebbe dunque determinata a riportare una parvenza di serenità nella sua famiglia. Per riuscire nel suo intento, sembra che sia davvero pronta a tutto, anche ad andare in terapia!

Come rivelano fonti vicine alla sovrana, Elisabetta non è certa che Carlo, William, Kate, Harry e Meghan Markle potranno risolvere da soli le divergenze che li dividono. Per cui, si è reso necessario un intervento più drastico. Ecco perché la Regina ha scelto di rivolgersi a un professionista!

Del resto, sappiamo tutti molto bene che il rapporto fra William ed Harry, e quello fra Meghan e Kate Middleton, non è esattamente tutto rose e fiori. Probabilmente una chiacchierata con una persona competente potrebbe dunque aiutare la Royal Family a superare l’empasse in cui si trova da parecchi mesi.

Il fatto che lei stessa, nonostante la sua età, prenda in considerazione come possibile rimedio una seduta di consulenza familiare, fa capire come le situazione in casa Windsor non sia semplice,

si legge sul sito New Idea. Le fonti aggiungono però che la pandemia di Covid-19 renderà senza dubbio improbabile che i Royals possano ritrovarsi sotto lo stesso tetto.

Harry e Meghan Markle (che attualmente vivono negli Stati Uniti) difficilmente parteciperanno alla consueta riunione di Natale con tutta la Famiglia Reale. E che ne sarà della terapia di gruppo?

Probabilmente la Regina sceglierà un incontro su Zoom. Pare infatti che la Sovrana sia diventata piuttosto brava con le videochiamate negli ultimi tempi. E poi, è disposta a tutto pur di riportare la quiete fra i membri della sua Royal Family!

