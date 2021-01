La Regina Elisabetta è più moderna di Carlo, il Principe non è adatto al ruolo di Re: le parole del biografo Reale

La Regina Elisabetta è di gran lunga più “moderna” del figlio, il Principe Carlo, e di certo quest’ultimo non sarà adatto al ruolo di Re che lo attende. Sono parole al vetriolo quelle rilasciate dall’esperto Reale Clive Irving, autore di numerose biografie sulla Regina Elisabetta. L’ultimo lavoro del biografo è stato il nuovo libro “The Last Queen”.

Durante una recente intervista, Irving ha spiegato che a suo avviso Sua Maestà sarà probabilmente “l’ultima Regina d’Inghilterra”, almeno per un bel po’ di decenni.

Ma non solo! L’esperto Reale ci ha tenuto a specificare che il Principe Carlo non sarà assolutamente adatto al ruolo di Re, poiché è troppo ancorato alle tradizioni del 1700. La Monarca sembra essere invece una “sovrana senza tempo” (beh, su questo non ci piove, non trovate?).

La Regina sembra più moderna di Carlo. È decisamente senza tempo, mentre Carlo è una figura del XVIII secolo. Non sarebbe un problema se non cercasse di imporre il suo gusto ad altre persone.

Sono queste le parole pronunciate dal biografo, dichiarazioni che probabilmente non avranno fatto piacere al Principe Carlo, che secondo molti avrebbe in realtà in programma l’ambizioso progetto di rimodernare la struttura della Famiglia Reale.

A detta del Signor Irving, il Principe Carlo preferisce circondarsi di adulatori. Il che non è decisamente un buon segno per un futuro Sovrano, non vi pare?

Com’è davvero la Regina Elisabetta?

Ma dopo aver spettegolato un po’ sul Principe Carlo, non possiamo fare a meno di chiederci come sia davvero la Regina Elisabetta. Ebbene, Irving spiega che in realtà ben poche persone la conoscono profondamente.

Non conosciamo le sue opinioni su nulla, non conosciamo davvero i suoi sentimenti su niente. Ha capito fin dall’inizio, quando è diventata Regina nel 1952, che doveva mantenere il mistero. Il punto non è la persona, il punto è la Corona, il punto è l’istituzione.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni del biografo? Credete anche voi che Carlo non sia assolutamente adatto a diventare Re d’Inghilterra?

