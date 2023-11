Renato Zero, la lettera scritta per Giulia Cecchettin commuove: “Tu hai vinto”

In questi giorni sono molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno voluto dedicare un pensiero a Giulia Cecchettin. Tra le tante parole scritte, non è passato inosservato il messaggio di Renato Zero la cui dedica per Giulia ha commosso tutti. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Inizia con queste parole il messaggio che Renato Zero ha voluto dedicare a Giulia Cecchettin:

Dolce, tenera Giulia, ho saputo che sei andata via. Anzi che un’ingiusta sentenza ti ha strappata dagli affetti più cari. E da questa vita che meritavi di vivere pienamente.

E, continuando con il suo discorso, l’artista ha poi scritto:

Giulia il tuo amore è ancora qui e parlerà, respirerà e ti rappresenterà per sempre! Io e tantissimi altri sani e appassionati testimoni, ti porteremo nel cuore! Tu hai vinto!!! L’odio invece, ancora una volta, ne esce sconfitto. Che il Signore raccolga la tua anima innocente e le offra la pace migliore!!! Il tuo per sempre amico. Renato.

Morte Giulia Cecchettin, anche Chiara Ferragni scrive un commovente messaggio per lei

Anche Chiara Ferragni ha deciso di scrivere un commovente messaggio per Giulia Cecchettin. L’imprenditrice digitale, sempre in prima linea per difendere i diritti delle donne, ha pubblicato un commovente post sul suo profilo Instagram dedicato alla 22enne. Queste sono state le sue parole:

Ogni volta che scompare una donna, immaginiamo tutte, purtroppo, come sia andata a finire. Per una volta, speravamo di sbagliarci.

Ricordiamo che nella notte tra sabato 11 novembre e domenica 12 novembre, Giulia Cecchettin è scomparsa. Inutili sono stati i tentativi di rintracciare la 22enne in quanto la vicenda ha avuto un tragico epilogo. Infatti, Giulia è morta, assassinata dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Il suo corpo è stato ritrovato vicino al lago di Barcis, in Friuli.