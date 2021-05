Nel corso delle ultime ore è apparso un annuncio sui social da parte di un noto chef de La Prova del Cuoco. Si tratta di Riccardo Facchini il quale ha deciso di fare coming out dichiarando di esser diventato una donna transgender. Ad oggi il celebre cuoco si fa chiamare Chloe.

Riccardo Facchini adesso è Chloe. Ad annunciarlo è stato lo stesso cuoco apparso in qualità di ospite nel noto programma culinario condotto da Antonella Clerici e poi da Elisa Isoardi. Lo chef ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram tramite cui ha dichiarato che fin da bambino si è sempre sentito una donna.

Riccardo Facchini ha esteso a tutti l’importante comunicazione riguardo il suo coming out tramite un lungo post apparso sul suo account Instagram. In questo modo lo chef ha iniziato il suo racconto:

Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata… Capelli biondi, faccia più tonda ecc.. Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla prova del cuoco.

Nella didascalia il celebre cuoco ha espresso tutto il suo orgoglio verso se stesso ed ha anche citato il suo compagno il quale lo ha supportato durante la sua trasformazione. Queste sono le sue parole:

Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la ‘U’ maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e ai colleghi di lavoro.



Stando alle dichiarazioni dello chef, il suo percorso di transizione è stato molto lungo e faticoso. A supportarlo è stato il suo compagno ed i suoi famigliari i quali hanno accettato sin dall’inizio la sua scelta. Tuttavia, quella di Riccardo è una notizia giunta all’improvviso in quanto in precedenza non era trapelata nessuna indiscrezione in merito.

La carriera di Riccardo Facchini

La chef Chloe si è diplomata presso l’istituto alberghiero ed ha ereditato la sua passione per la cucina da sua nonna. Nella capitale parigina ha partecipato ad un concorso dello chef stellato Anthony Genovese. Attualmente gestisce un ristorante il cui nome è “Opificio Senzanome“.