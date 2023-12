Riccardo Guarnieri nuovo tronista a Uomini e Donne? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Riccardo Guarnieri potrebbe diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’ex cavaliere si sarebbe lasciato da poco e avrebbe deciso di rimettersi in gioco all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

A distanza di qualche mese dalla sua uscita da Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è tornato ad occupare il centro dell’attenzione mediatica. Questa volta, a rendere protagonista l’ex cavaliere di un gossip è stata una clamorosa indiscrezione emersa in rete che parla di un’eventuale ritorno al programma condotto da Maria De Filippi in qualità di nuovo tronista.

Riccardo avrebbe da poco messo un punto definitivo alla sua relazione costruita al di fuori della telecamere di Uomini e Donne e adesso sarebbe pronto a fare nuove conoscenze. L’uomo starebbe per iniziare una nuova avventura nel dating show. Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto ne il diretto interessato, ne Maria De Filippi hanno rilasciato qualche dichiarazione in merito alla vicenda.

A diffondere il rumors è stato “MondoTv”. I dubbi sono emersi dal momento in cui l’ex cavaliere è stato avvistato nella capitale romana. Riccardo Guarnieri avrà fatto ritorno a Roma per registrare il suo video di presentazione a Uomini e Donne? Per sapere con certezza se l’ex cavaliere diventerà il nuovo tronista, non ci resta che attendere una conferma ufficiale!

Tuttavia, se tali indiscrezioni trovassero conferma, tutti si chiedono quale sarà la reazione di Ida Platano al ritorno di Riccardo nello studio di Maria De Filippi. L’ex dama, dopo aver messo un punto definitivo alla storia d’amore con Alessandro Vicinanza, è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne.