Uomini e Donne, la rivelazione di Maria De Filippi sul cavaliere preoccupa: “Ha avuto un incidente”

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda il 6 dicembre, la padrona di casa Maria De Filippi si è resa protagonista di una rivelazione che ha fatto preoccupare non poco i fedeli telespettatori del programma. Nel dettaglio, la conduttrice ha rivelato che uno dei cavalieri del parterre maschile è rimasto vittima di un incidente. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando e quali sono state le parole della De Filippi.

Armando Incarnato vittima di un incidente stradale. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa Maria De Filippi nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 mercoledì 6 dicembre. Queste sono state le parole della conduttrice a riguardo:

Armando si è fatto male, ha avuto un incidente e si è fatto male ed è per questo che non è presente. Aveva chiesto, però, alcuni numeri di telefono e sta chiamando da casa.

Le parole della conduttrice sono arrivate in seguito alla frequentazione tra Asmaa e Mattia.

Armando Incarnato è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. La presenza del cavaliere nel programma di Maria De Filippi ha da sempre diviso il pubblico, anche se in questi ultimi mesi sono molti coloro che chiedono di allontanare Armando da Uomini e Donne.

Tra i tanti commenti scritti contro il cavaliere, possiamo leggere:

Dovete allontanare Armando dal programma. È un uomo aggressivo e offende sempre le donne che non la pensano come lui. In questo momento storico così delicato per le donne, un soggetto così non dovrebbe partecipare ad un programma il cui tema è l’amore!