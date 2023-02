Riccardo Guarnieri smascherato? Arriva una segnalazione a UeD

Tra i concorrenti del parterre maschile a Uomini e Donne, senza alcuna ombra di dubbio Riccardo Guarnieri è il cavaliere più chiacchierato dal pubblico italiano. Nel corso delle ultime ore, l’uomo è finiti al centro delle news per via di una segnalazione arrivata direttamente al programma condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Al programma condotto da Maria De Filippi, Riccardo Guarnieri sta continuando la sua conoscenza con Gloria Nicoletti. Tuttavia, al di fuori delle telecamere, la loro frequentazione ha sollevato numerose critiche da parte dei telespettatori italiani.

Ad alimentare ancora di più le polemiche nei confronti del l’ex fidanzato di Ida Platano, è stata una segnalazione giunta direttamente nello studio di Uomini e Donne. A diffonderla è stata la stessa Gloria Nicoletti la quale avrebbe ricevuto dei messaggi che Guarnieri si sarebbe scambiato con una ragazza di 21 anni. Tuttavia, il contenuto non sarebbe compromettente.

Nel frattempo, la dama sembra essere sempre meno interessata a Riccardo per via dei suoi atteggiamenti. Queste sono state le sue parole:

È una persona che dà tutto per scontato. Non è il mancato buongiorno il problema. Quando usciamo stiamo molto bene insieme mentre quando siamo lontani vorrei sentire anche al telefono questa passione. Non ha una parola dolce, un pensiero dolce quando siamo distanti. Da donna, mi farebbero piacere delle attenzioni più calorose.

Nei giorni scorsi, al programma condotto da Maria De Filippi, anche Gianni Sperti aveva espresso la sua opinione nei confronti del cavaliere con toni pesanti:

Io sono un po’ stanco di rivedere sempre la stessa scena. Lui fa sempre così. Tu uscivi con un altro e lui esprime i propri sentimenti. Siccome sono sicuro che tu non sia scema, penso che anche a te piaccia questo giochetto di stare al centro dello studio per litigare di sciocchezze. Non avete vent’anni e non ci vuole tanto tempo se tra voi c’è amore. Questo tira e molla mi ha scocciato.