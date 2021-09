Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, è amore: gli indizi che alimentano il gossip

Non si ferma il gossip sulla presunta storia d’amore nata tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Da giorni, ormai, si vocifera che tra i due sarebbe scoppiata la passione. In queste ultime ore sono emersi alcuni indizi che non fanno altro che confermare il gossip circolante.

Qualche giorno fa ‘Dagospia’ ha lanciato una vera e propria bomba. Tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sarebbe scoppiata la passione tanto da spingere i due a lasciare i rispettivi partner. Oggi le voci sul presunto amore nato tra i due attori si fanno sempre più insistenti e nel frattempo emergono alcuni indizi che non farebbero altro che confermare le voci in circolazione.

In particolar modo, Angharad Wood, moglie di Riccardo Scamarcio e madre di sua figlia, avrebbe lasciato la casa in cui viveva insieme all’attore pugliese. Contemporaneamente, Riccardo Scamarcio avrebbe tolto la fede nuziale, gesto simbolo di un amore finito.

Secondo le voci in circolazione, pare proprio che la donna avrebbe iniziato un vero trasloco. Aiutata da un’amica della coppia, l’attrice Katy Louis Saunders, avrebbe portato via numerosi scatoloni dalla casa in cui viveva con l’attore insieme alla loro bambina. Sembra che la manager abbia deciso di lasciare l’Italia per tornare a Londra e cambiare completamente vita.

Nel frattempo, Riccardo Scamarcio è stato fotografato senza fede nuziale al dito. Ricordiamo che l’attore pugliese e la manager si sono sposati in gran segreto nel luglio del 2020. Vediamo dunque che le voci riguardo la storia d’amore nata tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si fanno sempre più insistenti.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: è amore

Sembra dunque che la separazione tra l’attore pugliese e l’ex moglie Anghara Woods sia dovuta alla passione scoppiata tra l’attore pugliese e Benedetta Porcaroli. Stando agli ultimi indizi, pare che il gossip della passione scoppiata tra i due sia ormai certo.

I due si sono conosciuti sul set di un film che stanno girando insieme e da quel momento non si sono più lasciati. Anche Benedetta Porcaroli avrebbe lasciato il suo compagno con il quale aveva iniziato una convivenza.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: