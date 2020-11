Rissa sfiorata sul set de L’ombra di Caravaggio tra Riccardo Scamarcio e Brenno Placido, il figlio del regista Michele. Durante le riprese i due sono quasi finiti alle mani e si sono rese necessarie le maestranze per separarli, prima che la situazione precipitasse.

Riccardo Scamarcio a muso duro con Brenno Placido

A innescare la miccia sarebbe stata un’incomprensione che, nel corso di un battibecco, li avrebbe portati a pochi centimetri l’uno dall’altro, tra minacce e grida. Secondo quando riporta Libero Quotidiano, lo scontro si sarebbe consumato mentre veniva girata una scena della pellicola, ambientata a Roma. Protagonisti Riccardo Scamarcio, che interpreta il pittore, e il figlio del regista Michele Placido, Brenno, che, invece, interpreta Ranuccio Tommassini, il ragazzo ucciso da Caravaggio e che per tale ragione fu decapitato.

Una battuta andata di traverso

Ad aver acceso gli animi sarebbe stata una battuta proferita da Riccardo Scamarcio a Brenno Placido. I colleghi stavano realizzando una scena del film, ma il figlio del cineasta avrebbe avuto qualche difficoltà nell’interpretare un dialogo.

Infastidito, Scamarcio lo avrebbe sbeffeggiato davanti all’intera troupe, perché non riusciva – secondo lui – a cogliere il senso delle battute. Sentitosi offeso dal comportamento del compagno di lavoro, Placido Jr si sarebbe girato verso l’aiuto regista, invitando a creare la scena secondo il desiderio di Riccardo.

Provocazione raccolta

Il tono del figlio d’arte è stato però recepito come un gesto provocatorio da Scamarcio. L’ex compagno di Valeria Golino lo ha minacciato di non azzardarsi a ripetere una cosa così. Sul copione c’è scritto come va fatta, non si stava inventando niente, ha aggiunto Riccardo per poi lanciargli un monito: se non l’avesse piantata lo avrebbe preso a schiaffi.

Michele Placido non interviene nella discussione tra il figlio e Riccardo Scamarcio

In un attimo si è scatenato il caos. Ed è servito l’intervento di comparse e maestranze per dividerli e scongiurare la rissa. Della vicenda se ne sarebbe lavato le mani Michele Placido, lasciando momentaneamente le riprese e gli interpreti a sbrigarsela da soli. Negli scorsi giorni si era già verificata una furiosa lite tra la moglie di Placido, Federica Luna Vincenti – anche lei nel cast del film – e l’aiuto regista.