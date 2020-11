Nel corso degli anni precedenti, Ricci Guarnaccio si è sottoposto ad un serie di operazioni estetiche che ad oggi lo hanno portato a rivoluzionare del tutto il suo aspetto. Il celebre concorrente di Geordie Shore si mostra ogni giorno sui social con zigomi alti, labbra gonfie, mento rifatto e pelle tiratissima. Un cambiamento che ha causato molto clamore sul web.

Sono passati circa due anni da quando Ricci Guarnaccio si è mostrato sui social con un aspetto completamente rivoluzionato. A seguito di alcune operazioni chirurgiche, l’ex di Vicki Pattison mostrò il suo volto del tutto rifatto a tutti i suoi fan i quali scatenarono numerose polemiche.

Ricci Guarnaccio è un volto noto nel mondo della televisione. Il ragazzo è diventato famoso per aver partecipato come concorrente a Geordie Shore, programma in onda sul canale MTV. Qui l’uomo ha conosciuto Vicky Pattison e tra i due è nata una relazione che in seguito è giunta a capolinea.

Il ragazzo è molto attivo sui social network. Infatti ha un profilo Instagram con ben 256mila followers tramite il quale condivide momenti della propria quotidianità con tutti i suoi fan. Già cinque anni fa, il celebre concorrente di Geordie Shore aveva iniziato a rifarsi il naso e da lì sembra non aver lasciato più la sala operatoria.

Stando a quanto riportato dal “The Sun”, l’uomo sembra essere ossessionato dalla chirurgia plastica. Infatti, a distanza di tre anni, si è fatto asportare la pelle sopra le palpebre, ha reso il mento più spigoloso e le sue labbra più carnose.

Subito dopo i vari interventi estetici, Ricci Guarnaccio si era mostrato a tutti i suoi fan con il viso pieno di cerotti e lividi. Un episodio che aveva suscitato l’incredulità degli utenti in rete. Adesso, dopo tre anni, l’uomo appare in pubblico e mostra i risultati del suo incredibile cambiamento.