Richard Gere finisce in ospedale per una polmonite: le sue condizioni di salute

Richard Gere viene ricoverato in ospedale per via di una polmonite, ecco come sta la star di Hollywood

Senza alcuna ombra di dubbio, Richard Gere è uno degli attori più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore, l’uomo è stato ricoverato in ospedale a causa di una polmonite. Ad aggiornare tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute è stata la moglie Alejandra Silva. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

In occasione del 40esimo compleanno di sua moglie Alejandra Silvia, Richard Gere si è recato in Messico, nelle vicinanze di Nuevo Vallarta, insieme a tutta la sua famiglia. Così come ha raccontato la 40enne, prima del viaggio, i diretti interessati avevano iniziato ad accusare forti sintomi come mal di tosse.

Tuttavia, la situazione è peggiorata per la star di Hollywood nel corso del soggiorno. Infatti, una brutta polmonite ha costretto l’attore a sottoporsi ad un ricovero in ospedale. A diffondere la notizia è stato il portale online “Tmz” il quale ha rivelato ulteriori dettagli in merito alle sue attuali condizioni di salute.

Stando a quanto riportato dal giornale in questione, adesso il celebre attore è stato dimesso dall’ospedale e sta meglio. Infatti, le sue condizioni di salute sono buone anche se sarebbe ancora sotto antibiotici.

A dimostrare che la situazione è migliorata è stata anche Alejandra Silva. Quest’ultima, nella giornata di domenica 19 febbraio, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae insieme al marito e uno dei figli. Queste sono le parole che si possono leggere nella didascalia: