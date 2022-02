Una gioia immensa per la giovane e bellissima coppia formata da Rick Karsdorp e Astrid Lentini. Il terzino olandese della Roma e la sua compagna, la bellissima modella sudamericana, sono infatti appena diventati genitori per la loro seconda volta. Il piccolo si chiama Kaiden ed è arrivato a far compagni al suo fratellino maggiore.

Credit: astridkarsdorp – Instagram

Ad annunciare la nascita del piccolo Kaiden ci ha pensato proprio la sua mamma, che sul suo account di Instagram ha pubblicato un post nel quale compaiono le prime dolcissime istantanee scattate proprio al neo arrivato.

La nascita è avvenuta venerdì 25 febbraio, ma l’annuncio è arrivato soltanto ieri, sabato 26, dopo alcune ore che la famiglia ha evidentemente deciso di vivere insieme e lontano dai social network.

Decine i commenti al post da parte di amici e colleghi. Tutti ovviamente uniti nel congratularsi con la bellissima famiglia. Anche l’A.S. Roma, società per cui Karsdorp gioca dal 2017, ha voluto fare gli auguri al proprio tesserato, con un bel post su Twitter.

Il parto, che è filato a quanto pare liscio, è avvenuto presso la storica Casa di Cura Santa Famiglia di Roma specializzata in ostetricia e ginecologia, grazie all’equipe dei professori Fabrizio Cerusico e Luca Cipriano.

Il piccolo Kaiden, dunque, è risultato essere un regalo di compleanno perfetto per il giovane difensore olandese, che soltanto pochi giorni fa, l’11 di febbraio, aveva compiuto 27 anni.

Chi è Rick Karsdorp

Credit: astridkarsdorp – Instagram

Nato nel 1995 a Schoonhoven, in Olanda, Rick Karsdorp ha iniziato la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Feyenoord nel 2004, quando aveva solo 9 anni.

L’esordio in prima squadra è arrivato nel 2014, a soli 19 anni. Con la squadra olandese, in tre stagioni ha collezionato 78 presenze, segnando anche un gol e servendo diversi assist.

Nell’estate del 2017 lo acquista la Roma, che lo porta in Italia. Con la squadra capitolina, nelle due stagioni successive gioca ottime partite, prima di tornare in prestito al Feyenoord nel 2019.

Credit: astridkarsdorp – Instagram

L’anno successivo è tornato ai giallorossi e tutt’ora è un punto fisso della formazione di Josè Mourinho.

Molto positiva anche la sua carriera con la maglietta della nazionale olandese. Partito dalle giovanili, è arrivato a vestire la casacca orange della squadra maggiore per 3 volte.

Sentimentalmente, come anticipato, è legato alla modella sudamericana Astrid Lentini, che gli ha donato due bellissimi figli, entrambi maschietti.