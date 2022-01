Wim Jansen, ex calciatore e allenatore olandese, è deceduto lo scorso 25 gennaio per una malattia di cui soffriva da tempo

Il mondo del calcio olandese, europeo e d’oltreoceano sono profondamente colpiti e addoloranti dalla notizia che si è diffusa nelle scorse ore, riguardante la morte di Wim Jansen. L’ex calciatore e allenatore olandese aveva 75 anni ed è morto dopo tanti anni di sofferenza dovuti alla demenza che lo aveva colpito. Decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social dopo il suo decesso.

Il mondo non solo del calcio, ma dello sport in generale, è assolutamente sconvolto per la notizia che si è diffusa nelle scorse ore. Wilhelmus Marinus Anthonius Jansen, detto Wim, è morto a 75 anni.

Lui era nato a Rotterdam, in Olanda, il 28 ottobre del 1946 e fin da bambino aveva mostrato le sue incredibili capacità nel correre e nel calciare il pallone da calcio.

A notarlo e tesserarlo da giovanissimo è stato proprio il club della sua città, il Feyenoord. Club in cui Jansen ha giocato per ben 15 anni, dal 1965 al 1980, arrivando a risultati strepitosi, e vincendo molti prestigiosi trofei. Tra questi quattro campionati dell’Eredivise, una Coppa d’Olanda, una Coppa Uefa, la Coppa Campioni 1969-1970 e la coppa Intercontinentale del 1970.

Nell’estate del 1980 si trasferì in America, dove giocò soltanto 27 partite con i Washington Diplomats. Poi tornò in Olanda, dove giocò per due stagioni con l’Ajax di Johan Cruijff, prima di tornare a Washington a concludere la carriera nel 1983.

Molto fortunata anche la sua esperienza con la casacca della nazionale olandese, con cui ha giocato da titolare per un decennio. collezionando ben 65 presenze.

Wim Jansen, la carriera da allenatore e la morte

Appesi gli scarpini al chiodo, Wim Jansen ha deciso di non allontanarsi dall’amato rettangolo verde.

Dal 1983 al 1987 ha ricoperto il ruolo di assistente allenatore al suo Feyenoord, per poi sedersi sulle panchine di diversi club europei e non, fino al 2009, anno del suo ritiro definitivo.

Proprio il club di Rotterdam, di cui l’ex calciatore è diventato vera leggenda, ha deciso di salutarlo con una toccante nota pubblicata sui social network.