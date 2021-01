Ricky Martin cambia look, quasi irriconoscibile nella foto sui social

Ricky Martin si rifà il look! La pop star latina, di fama planetaria, ha deciso di rivedere la sua immagine sui social network, dove ha mostrato l’avvenuto cambiamento, registrando il pieno di like con un dettaglio abbastanza esuberante che, senza dubbio, ha attirato l’attenzione dei milioni di sostenitori. Molti dei quali anche italiani. Nel nostro Paese, oltre che per le sue canzoni, il cantante ha guadagnato punti agli occhi del pubblico grazie alla partecipazione, in veste di coach, ad Amici di Maria De Filippi.

Ricky Martin: combattivo quando serve

La gentilezza, la sensibilità e la raffinatezza di Ricky Martin gli hanno permesso di conquistare un posto nel cuore dei telespettatori. Capitando la squadra bianca ha dato lezioni di umiltà, ma, al tempo stesso, di carattere, visto che, quando si è reso necessario, non ha evitato di tirare fuori la grinta.

Eterna giovinezza

I confronti in studio hanno ravvivato le puntate del serale del talent show, poi aggiudicato dal tenore messinese Alberto Urso.

A discapito dei suoi 49 anni, Ricky Martin continua ad apparire giovane ed esuberante. Difatti, sui social media i più convinti ammiratori della celebrità sono rimasti solo in parte colpiti dai recenti sviluppi.

Acqua ossigenata “antidoto” contro la noia

Con originalità, ha optato per tingere la sua barba di biondo platino. A corredo dello scatto, l’artista ha scritto che, se ti annoi, puoi andare con l’acqua ossigenata. Il gesto gli è subito valso “mi piace” e commenti da parte di fan, colleghi e amici, compreso il marito Jean Yosef.

Ricky Martin: l’amore per i figli

Ricky Martin e Jean Yosef hanno avuto 4 figli da madre surrogata e Ricky non ha nascosto che gli piacerebbe allargare ulteriormente la famiglia in futuro. Nel 2008 sono arrivati i gemelli Valentino e Matteo, nel 2018 Lucia e nel 2019 Renn. E sono forse i bambini il segreto per cui è tanto radioso!