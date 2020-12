Ricky Martin mostra una foto del suo ultimo figlio, dopo che ha compiuto un anno: ecco com’è diventato

Chi lo segue, sa quanto Ricky Martin ami il suo ruolo di papà e quanto sia amorevole con i suoi quattro figli. Recentemente, l’ultimo arrivato in casa della star ha compiuto un anno e il cantante non ha perso occasione per pubblicare un dolce scatto su Instagram e mostrare al mondo intero, come è diventato il piccolo Reen.

Una foto in bianco e nero, mentre lo tiene in braccio stretto a se e accompagnata da poche e semplici parole: “Mi baby Renn“.

I figli di Ricky Martin

Credit video: GossipIT – YouTube

Ricky Martin è diventato papà per la prima volta nel 2008, di due gemellini che oggi hanno 12 anni: Matteo e Valentino Martin. I piccoli sono nati da una madre surrogata, la cui identità è tutt’oggi sconosciuta.

Nel 2016, il cantante ha iniziato a frequentare Jwan Yosef, pittore e artista siriano, che ha poi sposato due anni dopo.

Nel 2018, stesso anno del matrimonio, è nata la piccola Lucia, sempre da una madre surrogata. Il successivo 2019, arriva a completare il felice quadretto familiare, anche il piccolo Renn.

La star ha sempre mostrato sui social quanto amore lui e suo marito danno ogni giorno ai loro bambini. Recentemente Ricky Martin ha anche confessato il suo desiderio di avere un quinto figlio.

Quinto figlio per la coppia?

Durante una lunga intervista rilasciata a Entertainment Tonight, Ricky Martin ha parlato della famiglia e si è definito orgoglioso di quello che è riuscito a costruire fino ad oggi.

Alcuni credono che io sia pazzo ma amo avere una famiglia numerosa e ho un paio di embrioni che mi aspettano. Non lo so, questo è tutto ciò che posso dire. Jwan sta impazzendo al momento, ma va bene, non diteglielo.