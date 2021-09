Ricordate la figlia di Luciano Pavarotti? Adesso ha 18 anni ed è incantevole

Senza ombra di dubbio Luciano Pavarotti ha lasciato un segno importante nella storia della musica italiana. La sua scomparsa, avvenuta nel 2007 all’età di 71 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel nostro Paese ma anche in tutte le parti del mondo. Un successo immenso quello dell’artista di cui la sua famiglia e la figlia Alice ne vanno molto fieri.

Alice Pavarotti è nata dal grande amore tra l’artista Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani. Oggi la ragazza ha 18 anni e, osservando gli scatti su di lei, non si può fare a meno di notare la forte somiglianza con papà Luciano. In un’intervista rilasciata al giornale il ‘Corriere della Sera’, Alice Pavarotti ha dichiarato:

Quando è mancato avevo quattro anni. Ho ricordi bellissimi e precisi e sono legati alla quotidianità: banalissimi pranzi o cene in famiglia, tanto affetto da entrambi i miei genitori, loro che mi tengono in braccio o noi che giochiamo.

Forte è il ricordo di papà Luciano nella splendida Alice. Ricordiamo che la 18 enne è la più piccola delle figlie del grande tenore. Oltre ad Alice, infatti, Luciano Pavarotti è anche papà di Cristina, Lorenza e Giuliana, nate dal suo primo matrimonio con Adua Veroni.

Di recente Alice Pavarotti ha avuto la possibilità di debuttare nell’evento realizzato in memoria del padre presso la Casa Museo di Santa Maria Mugnano nel Modenese. Tra le tante qualità della giovane c’è la sua volontà di vivere lontano dalle luci dei riflettori.

A riguardo, Alice ha dichiarato:

Per me è sempre stato un grande onore. Non ho mai pensato di vivere sotto i riflettori.