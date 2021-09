Chi di voi non si ricorda del film degli anni ’90 Mamma ho preso il morbillo? Vi siete mai domandati che fine abbia fatto quel piccolo attore e come sia diventato oggi Alex D Linz?

Aveva appena 8 anni quando, grazie alla divertente pellicola per grandi e piccini, è diventato famoso in tutto il mondo.

Oggi l’attore ha 32 anni e non fa più parte del mondo dello spettacolo.

La carriera di Alex D. Linz inizia a soli 5 anni, grazie ad una parte di un episodio della serie tv Cybill. Ma l’apice del successo lo raggiunge nel 1997, quando diventa protagonista del film Hole alone (Mamma ho preso il morbillo). Alex Pruitt è un bimbo di soli 8 anni che vive a Chicago e che riceve come regalo di Natale una macchinina telecomandata. All’interno di quest’ultima il bimbo trova un microchip che appartiene ad una banda di criminali e che ha un valore di milioni di dollari. Quando i malviventi si recano a casa di Alex, il piccolo è da solo poiché ha preso il morbillo.

Una piccola peste che riesce a tener testa ai quattro ladri, grazie ad una serie di trappole da lui create. Un film divertente che ha tenuto grandi e piccoli con gli occhi sugli schermi televisivi e che ha ottenuto un grande successo in tutto il mondo.

Com’è diventato oggi Alex D Linz

Alex D. Linz oggi ha 32 anni e si è allontanato dal mondo televisivo nel 2007, anno in cui risale uno dei suoi ultimi film.

Dopo Mamma ho preso il morbillo, l’attore ha recitato nella commedia Max Keeble alla riscossa del 2001 e nel film Disney Miracolo a tutto campo del 2003. Il suo ultimo ruolo lo ha interpretato nel film del 2007 Choose Connor.

Alex ha deciso di lasciare la sua carriera da attore per dedicarsi allo studio. Nel 2017, dopo aver studiato in una Università della California, ha conseguito un master in Urban and Regional Planning.