Ricoverato il principe Filippo, preoccupazione a Buckingham Palace: cosa sta succedendo

In queste ultime ore la Gran Bretagna è in apprensione per le condizioni di salute del principe Filippo, marito della regina Elisabetta. L’uomo, come diffuso da Buckingham Palace, è stato ricoverato a causa di un malessere di natura sconosciuta.

Queste sono state le parole del comunicato di palazzo reale:

Sua altezza il Duca di Edimburgo è stato ricoverato presso l’ospedale King Edward VII di Londra nel pomeriggio di martedì. Il ricovero rappresenta una misura precauzionale, su consiglio del medico in seguito a un malessere.

A questa dichiarazione si aggiunge:

Al momento è previsto che il duca resti in ospedale per alcuni giorni al fine di sottoporsi a controlli e stretta osservazione.

Paura e apprensione per la Gran Bretagna

Tutto quello che si sa riguardo il malore che ha colpito il Duca di Edimburgo è che il malessere è durato per alcuni secondi. Ciò ha permesso all’uomo di essere trasportato in ospedale non in ambulanza ma in auto.

Inoltre, secondo le fonti inglesi, il marito della regina Elisabetta cammina sulle sue gambe e il malessere che lo ha colpito non sembra affatto essere legato al Covid-19. Dunque il principe Filippo, 99 anni, è stato portato in ospedale in via precauzionale. Ed è stato proprio Buckingham Palace a diffondere la notizia del malore che ha colpito il principe.

Sempre dalle fonti inglesi, si è a conoscenza che la regina sia rimasta al Castello di Windsor, la dimora dei reali. Ricordiamo che la regina Elisabetta e il principe Filippo sono sposati da ben 73 anni. Un matrimonio che, nonostante le incomprensioni, si è rivelato molto longevo.