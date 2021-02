Ritorno di fiamma per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? La showgirl rompe il silenzio

Elisabetta Gregoraci racconta come sono diventati i rapporti con l'ex marito Flavio Briatore

Ritorno di fiamma per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? Dopo il definito addio della showgirl al Grande Fratello Vip sono state molte le occasioni in cui si è mostrata insieme al marito. Ad oggi, Elisabetta Gregoraci spiega come stanno le cose tra lei e l’ex marito e in che rapporti sono rimasti.

Il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è finito nel 2018. La showgirl, comunque, ha sempre voluto mantenere rapporti pacifici con l’ex marito soprattutto per il figlio Nathan Falco. Tuttavia, dopo l’addio definitivo al Grande Fratello Vip sono state tante le occasioni in cui la Gregoraci e Briatore si sono mostrati insieme. Tanto che per alcuni si parlerebbe di un ritorno di fiamma.

C’è da dire che i due hanno passato il Natale insieme e trascorso una minivacanza a Dubai. Inoltre, Flavio Briatore ha raggiunto a Roma l’ex moglie Elisabetta Gregoraci con il suo jet privato per festeggiare insieme il compleanno della donna.

Sono state proprio queste le occasioni in cui l’ex coppia si è mostrata insieme, tanto che sui social molti hanno ipotizzato per un ritorno di fiamma. Subito, però, è intervenuta Elisabetta Gregoraci che ha immediatamente smentito questa ipotesi.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

È stato come ai vecchi tempi. Passando del tempo insieme un giorno mi sono detta che siamo comunque una famiglia.

Sono state queste le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci riguardo il presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore.

Dunque, lei e Flavio Briatore dopo la fine del loro matrimonio avvenuta nel 2018 continuano a reputarsi una famiglia. Quindi nessun ritorno di fiamma, ma soltanto l’instaurarsi di un rapporto pacifico e sereno per far sentire al piccolo Nathan Falco il senso di famiglia. Tuttavia, non sono giunte notizie riguardo la vita privata della regina di Battiti Live. Avrà trovato un nuovo amore Elisabetta dopo l’amicizia speciale al GF Vip con Pierpaolo Petrelli?