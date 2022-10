Ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la conduttrice rompe il silenzio e svela tutta la verità

In quest’ultimo periodo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono i protagonisti principali del gossip. Numerosi sono le indiscrezioni secondo cui la conduttrice e il suo ex marito sarebbero tornati insieme. In seguito ai numerosi rumors in circolazione, la bella conduttrice svizzera ha rotto il silenzio in merito alla questione svelando tutta la verità.

A lanciare lo scoop sul presunto ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è il settimanale ‘Chi Magazine’. Stando a quanto dichiarato dal noto giornale, pare che l’imprenditore avrebbe dato alla sua ex moglie una seconda possibilità dopo il flirt estivo con Giovanni Angiolini.

Il giornale, inoltre, ha svelato che lo stesso Tomaso Trussardi avrebbe imposto alcune regole per far funzionare al meglio la storia d’amore con la conduttrice. Niente più interviste ai giornali, servizi fotografici né tantomeno interviste di coppia televisive. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dunque, vivranno la loro storia d’amore lontano da quella luce dei riflettori a cui entrambi sono costantemente esposti.

In seguito ai vari rumors in circolazione, Michelle Hunziker ha deciso di rompere il silenzio ed esporsi in merito alla questione che la sta vedendo protagonista in questi giorni. Sui social l’ex moglie di Eros Ramazzotti si è mostrata buffa e ironica, accompagnando agli scatti che la ritraggono con tutte le sue facce buffe queste parole:

Io che leggo i giornali in questi giorni.

La reazione di Michelle riguardo il ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi ha diviso l’intero popolo della rete. Se da un lato alcuni hanno visto una smentita alle dichiarazioni del giornale, altri hanno invece visto nella reazione della conduttrice una vera e propria conferma.

Anche se il gossip sul presunto ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è sempre più insistente, la conduttrice non ha ancora confermato né smentito i vari rumors in circolazione in questi ultimi giorni.