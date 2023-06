Notizia terribile per gli appassionati di cinema e televisione statunitensi. Brett Hadley, attore 92enne che aveva raggiunto l’apice del successo dagli anni settanta, si è spento per via di complicazioni dei problemi di salute che lo affliggevano da un po’. I colleghi e i fan hanno salutati l’interprete pubblicando innumerevoli messaggi di cordoglio.

Giorni davvero difficili per gli appassionati di cinema, teatro e televisione di tutto il mondo.

Solo alcuni giorni fa, infatti, si era diffusa la notizia del decesso di Glenda Jackson. Attrice di immenso pregio, venne premiata in due occasioni con il premio Oscar nella categoria di Miglior Attrice Protagonista, nei film Donne in Amore del 1969 e Un Tocco di Classe del 1973.

Si ritirò dalle scene per due decenni, nei quali si gettò a capofitto nella carriera politica del Regno Unito, raggiungendo anche li successi incredibili. Venne infatti eletta come deputata laburista nella Camera dei comuni e come sottosegretaria al Ministero dei Trasporti.

La carriera di Brett Hadley è stata invece esclusivamente attoriale. Nato nel 1930 a Louisville, Kentucky, da giovane ha studiato all’Università del New Mexico prima di gettarsi a capofitto della recitazione.

I primi ruoli furono come al solito al teatro. Si esibì infatti al Goodman Theatre di Chicago. Poi l’approdo negli show televisivi che tanto successo gli avrebbero dato.

Nel 1969 apparve in un episodio di Detective alla Ribalta. Successivamente lavorò in telefilm come Ironside, Sulle strade della California, Una famiglia americana, Il tenente Kojak, Marcus Welby, Agenzia Rockford, I Colby e Mike Hammer.

Il ruolo che tuttavia lo rese più celebre, fu quello di Carl Williams, un detective della polizia di Genoa City, nella soap opera Febbre D’Amore.

Il commosso addio a Brett Hadley

Come detto sono tantissimi i volti noti dello spettacolo che hanno dedicato dei toccanti messaggi di cordoglio. In particolare alcuni suoi ex colleghi.

Beth Maitland, che aveva lavorato con lui in Digest, ha scritto:

La morte di Brett Hadley è una notizia così triste. Era un piacere lavorare con lui ed era una presenza allegra e felice nelle sale e sul set. Era un ragazzo all’antica. Sempre professionale, ma pieno di storie divertenti e risate ed era sempre felice di essere sul palco.

Tracey E. Bregman ha invece scritto: