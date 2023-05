Roberta Di Padua accusa Nicole Santinelli a UeD: ecco cosa è successo

Da quanto emerge da alcune anticipazioni di Uomini e Donne, nel corso delle prossime puntate vedremo Roberta Di Padua scagliare i pesanti accuse contro Nicole Santinelli. Nel dettaglio la celebre dama del trono over fornirà in studio delle prove evidenti per smascherare la tronista. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

A Uomini e Donne, continua a crescere la tensione tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. Nel corso delle recenti registrazioni del programma condotto da Maria De Filippi, la nota dama del trono over si è resa protagonista dell’ennesimo scontro con Nicole Santinelli. Questa volta, è tornata a scagliare pesanti accuse contro la tronista tirando in ballo il corteggiatore Carlo.

Stando a quanto sostiene la concorrente, Nicole starebbe mentendo alla redazione. Da quando possiamo a prendere dalle numerose anticipazioni emerse in rete, Roberta accuserà la ragazza di voler tenere studio il corteggiatore Carlo solo con lo scopo di far ingelosire Andrea. Infatti, in molti credono che quest’ultimo sia la sua scelta finale. Queste sono state le parole della Di Padua:

Per me lei è d’accordo con Andrea. La scelta sarà ovviamente lui. Lei sta solo allungando il brodo per visibilità, per entrambi. Così da averne anche dopo. Magari poi ci scappa anche Temptation Island dai.

Si tratta di una versione dei fatti che è stata sostenuta anche dall’opinionista Gianni Sperti. Tuttavia, non c’è stata nessuna risposta da parte di Nicole Santinelli. La celebre corteggiatrice del programma condotto da Maria De Filippi ha preferito rimanere in silenzio.

Dinanzi a tale episodio il web si è diviso in due parti: c’è chi crede che Nicole stia mentendo e chi invece è dalla sua parte. Per esempio, un utente ha scritto: