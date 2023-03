Roberta Di Padua attaccata da un’ex dama di Uomini e Donne: “Quanto rosica”

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda il 14 marzo 2023 Roberta di Padua si è resa protagonista di uno scontro con Nicole Santinelli. A commentare l’episodio ci ha pensato un’ex dama del programma condotto da Maria de Filippi la quale non ha potuto fare a meno di scagliarsi contro la diretta interessata. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nella puntata di Uomini e Donne del 14 marzo 2023, Maria De Filippi ha dedicato ampio spazio a Roberto di Padua. Quest’ultima ha dimostrato di provare un palese interesse nei confronti di Andrea Foriglio, l’attuale corteggiatore di Nicole Santinelli. La dama ha chiesto di ballare al ragazzo il quale però ha rifiutato la proposta. Nonostante questo, Roberta ha affermato di essere convinta che il 30enne abbia declinato l’invito solo per paura di scontrarsi con Nicole.

Alla luce di questo, le due si sono rese protagoniste di un’accesa discussione. Nel dettaglio, Roberta ha scagliato pesanti accuse contro Nicole:

Divento stupida quanto mi relaziono con te, di te non abbiamo capito ancora nulla, in esterna parli solo di me, non ti permettere di dire che una donna non piò lasciare un numero di telefono o di interessarsi un ragazzo.

Le parole di Veronica Ursida contro Roberta Di Padua

L’episodio ha catturato l’attenzione di un’ex dama del format condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Veronica Ursida la quale ha commentato la vicenda attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Quanto rosica Robertina! Ha trovato un’altra bionda con occhi azzurri nella sua strada che le dà filo da torcere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Ursida (@veronica.ursida)

Attualmente, Roberta di Padua non ha ancora replicato in merito alle dichiarazioni rilasciate sul suo conto. La dama di Uomini e Donne risponderà alle accuse di Veronica Ursida? Non ci resta che scoprirlo!