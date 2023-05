Roberta Di Padua sulla rottura tra Nicole e Carlo: le sue parole

Dopo la rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, Roberta Di Padua ha deciso di rilasciare qualche inedita dichiarazione sul conto dell’ex tronista di Uomini e Donne. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Roberta Di Padua non finisce mai di stupire tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Al programma condotto da Maria De Filippi, la dama si è resa protagonista di numerosi scontri con Nicole Santinelli. Pertanto, tra le due concorrenti le tensioni aumentavano sempre di più.

La celebre dama non ha mai nascosto di provare una forte antipatia nei confronti dell’ex tronista. Dopo l’annuncio della separazione giunto attraverso una diretta Instagram da parte di Carlo Alberto Mancini, Roberta non ho potuto fare a meno di commentare quanto accaduto.

In un primo momento, la dama ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per ringraziare coloro che gli hanno inviato messaggi di sostegno:

Vi volevo fare un saluto veloce e vi volevo ringraziare, grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto, tantissimi, la cosa bella di questi messaggi è che avevano tutti la stessa frase, alla fine come sempre avevi ragione tu. Io ho ragione non perché io sia la più intelligente o la più brava, assolutamente no. Ho preso talmente tanti pali, tanti no, tante porte ,tante inculatu** che quando c’è qualcosa che non va, le persone le riconosci subito, io le fiuto da lontano e quindi non è stato difficile, quindi per me è stato al primo sguardo, non è stata una novità per me, era una questione di tempo, io nella vita non ho mai fretta. Io aspetto.