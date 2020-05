Roberta Rei, conduttrice de Le Iene, confessa: “Mi sentivo sola” Roberta Rei, de "Le Iene", ha raccontato in un'intervista la sua esperienza come addetto stampa all'ambasciata italiana a Washington dicendo che si sentiva sola

Roberta Rei, conduttrice de “Le Iene“, assieme a Nina Palmieri e Veronica Ruggeri vanta un curriculum di grande rispetto. Sono molte le esperienze lavorative da lei raccolte come quella di addetto stampa all’ambasciata italiana a Washington negli Stati Uniti dove la conduttrice ha confessato di essersi però sentita sola e di non aver stretto legami.

Roberta Rei, prima di approdare al fortunato porto de Le Iene, ha girato molto e fatto vari lavori interessanti. Uno su tutti è stato quello svolto a Washington come anticipato ,ma durante il quale (lavoro durato per ben 2 anni) la conduttrice di Italia uno non si è umanamente trovata bene. “Da una parte è stata una bellissima esperienza a livello professionale, molto meno a livello umano. Non sono riuscita a instaurare vere amicizie, mi sentivo sola”.

Dopo questa esperienza negli States indubbiamente formativa sotto il profilo lavorativo, Roberta Rei ha deciso di far ritorno nel bel paese. Una volta rientrata in Italia, la conduttrice de Le Iene ha deciso di fare un Master in giornalismo e una volta terminato ha lavorato per giornali di prestigio come La Repubblica e Il Fatto Quotidiano; poi è arrivato il momento di entrare in squadra nel programma di Italia Uno “Le Iene”.

A volere a tutti i costi Roberta Rei nel programma è stato proprio il fondatore de Le Iene, Davide Parenti dopo aver visto alcuni lavori inediti della conduttrice. Sono passati ormai 3 anni da quando Roberta Rei fa parte della grande famiglia dei giornalisti in smoking, anni in cui è cresciuta moltissimo a livello professionale. In un’intervista a DiPiùTv, Roberta Rei ha dichiarato che deve moltissimo alla compianta ex collega Nadia Toffa.

“Per me è stata una maestra, un faro, una sorella maggiore. La sua scomparsa ha lasciato dentro di me un vuoto incolmabile”. Attualmente Roberta Rei collabora con vari autori che un tempo collaboravano con Nadia Toffa, un modo forse, per sentirla ancora accanto.