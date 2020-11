Tutte le cose belle finiscono ed è il caso anche della carriera, almeno come ballerino, di Roberto Bolle. Il grande ètoile al Teatro della Scala di Milano, in un’intervista rilasciata a Sky Tg24, ha fatto sapere che presto avvera anche il suo ritiro dalle scene.

La data prevista per la pensione è Aprile 2022 e Roberto Bolle ne usufruirà. Il maestoso ballerino italiano ha fatto sapere che anche lui si avvicina a quel momento in cui è necessario dire basta.

I ballerino vanno in pensione a 47 anni. Io ne ho 45, quindi sto per andare in pensione, andrò in pensione ad aprile 2022. Fa strano dire che a 47 anni qualcuno vada in pensione, come età umana si è giovani, ma come età tersicorea in realtà non si è più così giovani.