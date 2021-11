D’altronde lui stesso lo aveva definito un vero e proprio bisogno, piuttosto che semplice desiderio. Roberto Farnesi, star della televisione italiana, è da poche ore diventato padre. L’attore ha provato questa gioia per la prima volta all’età di 52 anni e a donargliela è stata la sua giovane e bellissima compagna, la 27enne Lucya Belcastro.

Credit: farnesiroberto – Instagram

L’annuncio della nascita della piccola, di cui ancora non si conosce il nome, è arrivato dal profilo Instagram del diretto interessato. Farnesi ha pubblicato, infatti, una tenera foto che lo ritrae in una delle stanze di ospedale in cui è avvenuto il parto, con la neonata tra le braccia. In didascalia l’attore ha scritto un semplice e significativo: “Buongiorno Principessa“.

In alcune recenti interviste Roberto Farnesi aveva detto che uno dei nomi che piaceva di più a lui e Lucya era Mia, ma al momento non sono arrivate conferme a riguardo.

In ogni caso, anche i suoi tanti amici, colleghi e seguaci hanno mostrato la loro felicità per la lieta notizia. Nei commenti al post spuntano i nomi di Luca Capuano, Licia Nunez, Milena Miconi, Patrizia Pellegrino e tanti altri. Tutti uniti nell’augurare tutto il meglio che la vita possa offrire a questa nuova famiglia appena nata.

Paolo Farnesi e l’annuncio della gravidanza della sua compagna

Credit: farnesiroberto – Instagram

Era lo scorso giugno quando in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, l’attore romano aveva annunciato a tutti i lettori la grossa novità che stava per arrivare nella sua vita e in quella della sua giovane e bellissima compagna, Lucya Belcastro.

Annuncio poi effettuato anche sui suoi canali social, attraverso la pubblicazione di alcuni scatti simpatici che lo ritraevano con un pancione finto e con un sorriso smagliante sul viso.

Credit: farnesiroberto – Instagram

In un altro scatto, nel quale Roberto accarezzava dolcemente il pancino ormai cresciuto della sua compagna, aveva scritto: “Credo sia questo il senso della vita“.

Questo è stato letteralmente il coronamento di un sogno e di un grande amore. L’amore tra Roberto e Lucya è nato nel 2015. I due hanno una grande differenza di età, lui 52 anni e lei 27, ma questo, come affermato dalla star, non ha mai rappresentato un ostacolo.