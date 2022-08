È nato il piccolo Riccardo, Roberto Ranieri e Floriana De Maria sono diventati genitori per la prima volta. È stato proprio l’ex concorrente di Temptation Island a dare la lieta notizia sui suoi canali social.

Aveva partecipato alla famosa trasmissione insieme all’ex compagna Valeria Vassallo. Un amore che è stato messo a dura prova ed è poi finito. In seguito, Roberto Ranieri ha conosciuto l’attuale compagna Floriana e oggi hanno stretto tra le braccia il frutto del loro amore: un bellissimo maschietto.

Una gioia arrivata lo scorso 10 agosto, come testimoniano i post su Instagram:

Che spettacolo che è la vita! La nostra stella cadente! 10 agosto alle 23:15!

Queste la parole della neomamma. Mentre il neo papà ha commosso tutti scrivendo:

Non si può capire se non lo vivi. E non lo metabolizzi finché non succede. Ti cambia dentro. Ti cambia la vita. Ti cambia il mondo. Ti cambia proprio l’esistenza. È stato qualcosa di indescrivibile.

Roberto Ranieri a Temptation Island

Roberto Ranieri ha partecipato al seguitissimo programma televisivo nell’edizione del 2016, con la sua fidanzata Valeria Vassallo. L’esperienza ha fatto capire al partecipante di non essere più innamorato della sua donna e gli ha fatto decidere di mettere fine alla storia al falò di confronto. Aveva perso la testa per la tentatrice Melissa Castagnoli, ma una volta lontani dalle telecamere, nella vita reale, la loro relazione non è andata a buon fine.

Dopo Temptation Island, Ranieri ha avuto un’altra relazione con Martina La Rocca, una giovane donna che lavora in un’azienda di autotrasporti. Ma anche la loro relazione non ha avuto un lieto fine.

Oggi è innamorato della sua compagna Floriana De Maria e i due hanno stretto tra le braccia il loro primo figlio Riccardo. Il loro amore è stato coronato dal regalo più bello che la vita può donare ad ogni coppia.