Roberto Vecchioni commuove tutti: “A 80 anni ho capito che Dio esiste, sento dentro di me il figlio che ho perso”

Ha compiuto 80 anni, Roberto Vecchioni ha ripercorso la sua vita e i momenti che più l’hanno segnata, attraverso un’intervista con il Corriere della Sera.

Lo scorso aprile, Roberto Vecchioni ha perso il figlio Arrigo, aveva solo 36 anni. Per la prima volta, il suo papà ha parlato di quel dolore che si porta dentro e di quanto sia stato difficile.

Lo sento dentro fortissimo mio figlio, lo sento intensamente. Arrigo, me lo rivedo dentro continuamente. È stata una cesura tra un vita e l’altra, lo è stato ancora di più per mia moglie. Non l’ho presa come un’ingiustizia. Forse dalla felicità non si impara un c***o. Si impara solo soffrendo, sperando di tornare alla felicità. È stato il crollo del mondo, dell’universo, ma non di certezze e ideali.